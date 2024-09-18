Preguntado por si se plantea una operación militar como la que llevó a la captura de Nicolás Maduro, Trump rechazó responder, pero opinó que «no sería una operación muy dura»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está en conversaciones con Cuba sobre un «acuerdo», pero consideró «no necesaria» una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

«Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es… realmente una amenaza humanitaria», afirmó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario reiteró que Cuba es «una nación fallida».

Lamentó además que la isla no tenga combustible «para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas», y anticipó que los cubano-estadounidenses «se alegrarán cuando puedan volver» a Cuba y reunirse con sus familias.

«Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba», declaró.

Asimismo, defendió que «no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada» fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de Estados Unidos a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

