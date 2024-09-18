Al experto petrolero lo detuvieron cuando intentaba viajar a Caracas para cumplir con una agenda de reuniones con empresas internacionales como la española Repsol y y la india Reliance

Evanan Romero, experto petrolero, fue detenido en Maracaibo el pasado viernes. Foto: Captura de pantalla ABC de España

El medio español ABC reportó la detención de Evanan Romero, un venezolano-estadounidense clave para la recuperación petrolera en el país debido a la experiencia que tiene durante décadas en la industria energética.

La aprehensión ocurrió el viernes de la semana pasada en Maracaibo, estado Zulia, según la publicación que hicieron este 17 de febrero.

A Romero lo detuvieron cuando intentaba viajar a Caracas para cumplir con una agenda de reuniones con empresas petroleras internacionales como la española Repsol y y la india Reliance para discutir el retorno a la Faja del Orinoco.

Este hecho ocurre en medio de las presiones de Washington al gobierno de Delcy Rodríguez para reactivar la producción petrolera en el país y permitan además inversión extranjera.

Romero habló con ABC desde una clínica privada en Maracaibo, a través del teléfono de un familiar, mientras custodios permanecían en una sala contigua.

Explicaron que el experto petrolero había llegado días antes a Venezuela desde Panamá, con escala en Colombia, para visitar a un hermano y trasladarse después a la capital.

Al presentarse en el aeropuerto con su pasabordo, lo llamaron por megafonía y luego lo apartaron funcionarios para indicarle que no podía viajar.

A Romero lo retuvo una delegación policial y agentes de Interpol en el propio aeropuerto. Pasó la primera noche en una oficina de Interpol en Maracaibo.

Debido a su edad y su situación médica, pidió pasar la noche en una clínica, costeando él mismo los gastos. En el centro de salud permanece bajo vigilancia permanente y sin teléfono celular.

Caso de Evanan Romero

El detenido señaló que su arresto es una medida de persecución política y no un asunto judicial legítimo. Afirmó que nunca fue notificado de proceso alguno y que el caso deriva de un antiguo litigio administrativo familiar ya resuelto a su favor por el TSJ. Según Romero, el conflicto resurge por la influencia de un exsocio vinculado al fiscal Tarek William Saab. A pesar de que se menciona una supuesta «alerta roja», el experto asegura que ha viajado recientemente a Estados Unidos y Europa sin inconvenientes. Su audiencia, iniciada en Maracaibo, fue diferida para este miércoles sin que aún se le hayan formalizado cargos.

Romero es una figura institucional de la industria petrolera venezolana. Fue fundador de Intevep, viceministro de Energía y Minas (1996-1999) y directivo de Pdvsa durante la «apertura petrolera». Su experiencia técnica es vista como un puente entre los estándares internacionales del pasado y los planes de reconstrucción futura