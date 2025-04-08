Cuba: “Opcion Cero” y colapso energetico tras la perdida del crudo venezolano En paralelo, los reportes señalan que Cuba enfrenta una crisis energetica terminal y avanza hacia la “opcion cero”, un plan de emergencia ante la falta total de combustible importado, con impactos directos sobre transporte, produccion y vida cotidiana. En los ultimos dias, medios internacionales han reportado planes oficiales para enfrentar la escasez de combustible en la isla.

Caracas / La Habana / Washington — Un nuevo tablero politico se consolida en America Latina bajo fuerte presion de Washington. Los reportes revisados este 6 de febrero de 2026 describen una Venezuela en transicion con Delcy Rodriguez como presidenta encargada y una Ley de Amnistia ya aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional; una Cuba que entra en fase de supervivencia con la llamada “opcion cero” ante la falta total de combustible; y un entorno regional marcado por la ofensiva antidrogas de EE UU, tensiones con Mexico y el cierre de un ciclo en el control de armas con el fin del marco New START.

Venezuela: Ley de Amnistia, reacomodo politico y el caso Alex Saab

Los articulos destacan que la Asamblea Nacional aprobo en primera lectura un proyecto de Ley de Amnistia orientado a la “reconciliacion nacional”, con un alcance temporal amplio (1999–2026) y enfocado en delitos de naturaleza politica vinculados a ciclos de protesta y conflictividad.

Puntos clave del proyecto (segun las fuentes revisadas)

Levantamiento de inhabilitaciones politicas , abriendo la puerta al retorno pleno a la vida publica de liderazgos opositores, incluida Maria Corina Machado (mencionada en las fuentes como Nobel de la Paz 2025).

Anulacion de alertas rojas de Interpol y otras restricciones, facilitando el retorno de exiliados .

Restitucion de bienes confiscados por el Estado en casos considerados politicos.

Beneficios a periodistas y medios: amnistia en casos de difamacion por criticas a funcionarios y cancelacion de sanciones contra medios.

Delitos excluidos

Las fuentes subrayan exclusiones expresas para crimenes de lesa humanidad, violaciones graves de DD HH, crimenes de guerra, homicidio intencional, corrupcion y narcotrafico (en linea con estandares constitucionales e internacionales citados en el resumen aportado por el usuario).

Tension interna: transparencia, “no impunidad” y aplicacion real

ONG y sectores civiles (segun el material revisado) exigen:

publicacion integra del texto ,

liberacion total sin condiciones de presos politicos,

y garantias de no repeticion para evitar represalias posteriores.

Caso Alex Saab: versiones cruzadas

El resumen informativo recoge contradicciones sobre la presunta captura de Alex Saab (y la mencion de Raul Gorrin), con versiones enfrentadas entre reportes internacionales, declaraciones contradictorias internas y ausencia de confirmacion plenamente uniforme en todos los actores citados. En el escenario descrito, el caso se convierte en un termometro de la nueva correlacion de fuerzas y de la cooperacion con EE UU.

Cuba: “Opcion Cero” y colapso energetico tras la perdida del crudo venezolano

En paralelo, los reportes señalan que Cuba enfrenta una crisis energetica terminal y avanza hacia la “opcion cero”, un plan de emergencia ante la falta total de combustible importado, con impactos directos sobre transporte, produccion y vida cotidiana. En los ultimos dias, medios internacionales han reportado planes oficiales para enfrentar la escasez de combustible en la isla.

La Casa Blanca —segun el resumen aportado— mantiene una combinacion de presion y canales de conversacion, incluyendo ayuda humanitaria adicional canalizada por organizaciones religiosas, mientras condiciona nuevos movimientos a la conducta publica del gobierno cubano.

Seguridad regional: ofensiva antidrogas de EE UU y presion sobre Mexico

El entorno regional se endurece con una ofensiva de seguridad que las fuentes describen como parte de la campaña de EE UU contra el “narcoterrorismo”, incluyendo operativos en el Pacifico. En Mexico, el foco esta en la presion de Washington hacia la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar acciones contra carteles, en un contexto politico complejo y con el riesgo de choque diplomatico por soberania.

Control de armas: el mundo sin limites verificables como antes

El resumen informativo destaca el fin de una etapa de control nuclear asociada a New START. Como contexto general, New START establecia limites verificables a armas estrategicas desplegadas y sus sistemas, y fue el ultimo gran acuerdo bilateral de este tipo en funcionamiento.



En el escenario descrito por las fuentes, la falta de un marco vigente incrementa la incertidumbre estrategica y acelera presiones por un acuerdo “modernizado” con nuevos actores en la ecuacion.

Brasil: Lula busca rol mediador

Finalmente, el resumen recoge que Lula da Silva intenta posicionarse como actor de equilibrio: prioriza una salida institucional para Venezuela (y el impacto migratorio regional) y busca bajar tensiones mediante dialogo directo con Washington en las proximas semanas.

Venezuela entra en una fase legislativa decisiva: la Ley de Amnistia puede destrabar reinsercion politica y retorno de exiliados, pero su legitimidad dependera de transparencia, aplicacion real y ausencia de arbitrariedad.

Cuba enfrenta la fase mas dura de su crisis energetica reciente, con un plan de racionamiento extremo y negociaciones bajo presion. La region se mueve hacia un ciclo de seguridad dura (antidrogas) y friccion diplomatica con Mexico, mientras el marco global se tensiona por la degradacion del control de armas.

