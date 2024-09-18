Detenido en Venezuela el empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Maduro

Según informa Radio Caracol, ha sido capturado en su residencia de Caracas en una operación conjunta con el FBI y está retenido por el servicio de Inteligencia (Sebin) para ser extraditado a EE.UU.

04/02/2026

Actualizado a las 22:57h.

Tras ser destituido la semana pasada como ministro de Industria y Comercio, el empresario colombiano Alex Saab ha sido detenido por la Policía venezolana y el FBIdurante la madrugada de este miércoles en su residencia caraqueña, según informa Caracol Radio. A tenor de este medio colombiano, fuentes de la Inteligencia estadounidense han confirmado que va a ser extraditado a Estados Unidos.

Un operativo conjunto de las autoridades venezolanas y el FBI llevó a cabo la captura a las dos de la madrugada del miércoles. Según Caracol Radio, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo tiene en su poder mientras se define su envío a Estados Unidos.

Nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla el 21 de diciembre de 1971, Saab ha pasado los últimos seis años de su vida en diferentes prisiones tanto en Cabo Verdecomo en Estados Unidos, adonde volverá tras haber sido indultado por el ex presidente Joe Biden.

Alex Saab, de origen libanés, tenía una acreditación como «diplomático» venezolano desde el año 2018 vinculado al régimen chavista. Era el contratista favorito de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, con quienes hizo fortuna con los negocios de construcción y el suministro de alimentos en los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El programa de alimentos para los pobres, CLAP, ha sido fuente de corrupción según investigaciones de Transparencia Venezuela y armando.info, que acusan a Alex Saab de haber hecho negocios turbios con el hambre de los venezolanos.

Durante sus años de vínculo con el chavismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que Saab logró «importantes acuerdos con empresas mexicanas, turcas, colombianas y de otros países» para el programa CLAP.

El empresario colombiano Saab fue nombrado en 2018 como «enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela, lo que lo convirtió en un funcionario diplomático para realizar labores humanitarias».

Tras haber viajado a Moscú, Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser «testaferro» del Gobierno venezolano.

Extradición y acuerdo con la Casa Blanca

Al año siguiente el empresario de Maduro fue extraditado desde Cabo Verde a los Estados Unidos donde estuvo preso desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado tras un perdón presidencialfirmado por el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

El perdón fue un gesto de la Administración Biden hacia el régimen chavista para que este permitiera la celebración de elecciones transparentes y democráticas, algo que no sucedió en julio de 2024 cuando Maduro se proclamó vencedor de los comicios presidenciales sin mostrar las actas electorales.

Para entonces, la Justicia estadounidense había desestimado definitivamente, en marzo de 2024, todos los cargos que pesaban sobre Alex Saab, según el dictamen del magistrado federal Robert Scola.

Sobre Saab pesaban ocho cargos entre los que se incluye conspiración para blanquear dinero y hacer parte de una red de corrupción para generar sobrecostos en las cajas de alimentos subsidiadas por Venezuela.

El régimen de Maduro lo recibió nuevamente en su seno y le dio la cartera de Industria, Producción y Comercio. Alex Saab estaba en primera fila en el Gabinete de Maduro hasta la semana pasada cuando Delcy Rodríguez lo destituyó del cargo.