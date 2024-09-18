Arabia Saudita condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo y dijo que está lista para unirse a una coalición contra Teherán

28 Feb, 2026 01:20 a.m. CST

Estados Unidos e Israel bombardearon al régimen iraní

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, que provocó explosiones en Teherán y otras ciudades tras semanas de advertencias sobre una posible intervención militar. Como respuesta, el régimen iraní lanzó misiles y drones en represalia, según confirmó la Guardia Revolucionaria, mientras diplomáticos estadounidenses en el Golfo y civiles israelíes recibían órdenes de buscar refugio.

Corresponsales reportaron explosiones no solo en Jerusalén, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó una base estadounidense.

Varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región. Entre las compañías que suspendieron operaciones figuran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.

La agencia semioficial iraní Fars reportó al menos tres explosiones en Teherán al inicio del conflicto, mientras que la agencia oficial IRNA, citando corresponsales en el terreno, aseguró que el centro de la capital iraní quedó cubierto de densas columnas de humo tras las detonaciones. Humo se eleva tras una explosión, después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declarara que Israel había lanzado un ataque preventivo contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026 (REUTERS)

Ante este escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y advirtieron a la población que permanezca cerca de refugios antiaéreos ante la respuesta del país persa. El Ejército israelí explicó en redes sociales que se trata de una “alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel”.

07:23 hsHOY

Arabia Saudita respaldó a los países del Golfo

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita emitió un comunicado en el que condena y rechaza enérgicamente los ataques perpetrados por Irán contra varias naciones del Golfo y de la región. La declaración recalca la gravedad de las agresiones iraníes, señalando violaciones a la soberanía de países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania, además de la propia Arabia Saudita.

El texto oficial, difundido el 28 de febrero de 2026, subraya la preocupación del gobierno saudita ante lo que califica como “ataques graves y violaciones flagrantes” cometidas por Irán. Arabia Saudita expresa su solidaridad con los Estados afectados y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene de forma clara estas acciones. Además, solicita la adopción de medidas urgentes y decisivas para frenar la escalada y evitar consecuencias negativas para la estabilidad y la seguridad regional.

El comunicado detalla que las recientes acciones de Irán constituyen una amenaza directa para la paz y la soberanía de los países árabes, y representan un desafío a los principios del derecho internacional. Arabia Saudita enfatiza la importancia de mantener el respeto a la soberanía nacional y rechaza cualquier injerencia externa que ponga en riesgo la seguridad colectiva.

En el contexto de los recientes enfrentamientos, que incluyen ataques aéreos y acciones militares por parte de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní, el gobierno saudita busca posicionarse como un actor clave en la defensa de la estabilidad regional. El Reino recalca su disposición a colaborar con la comunidad internacional para proteger a los Estados del Golfo y garantizar que se respeten los acuerdos internacionales.

El comunicado también refleja la inquietud de Arabia Saudita sobre las consecuencias que estos incidentes pueden tener para la seguridad global. Advierte que la continuación de las hostilidades y las violaciones de la soberanía podrían derivar en una escalada mayor, poniendo en riesgo la estabilidad no solo de Oriente Medio sino de la comunidad internacional en su conjunto.

Finalmente, Arabia Saudita exhorta a todos los países a sumarse a la condena de las acciones iraníes y a respaldar cualquier iniciativa internacional destinada a frenar la agresión y restaurar la paz en la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores reitera su compromiso con la diplomacia y la cooperación internacional como vías fundamentales para resolver las tensiones y garantizar la seguridad de los Estados árabes y del mundo.

07:20 hsHOY

Los ataques podrían extenderse por días

Un funcionario norteamericano comentó a la cadena Fox News que se espera que los ataques masivos contra el régimen de Irán duren varios días, “no un par de horas”.

06:48 hsHOY

Francia llamó a detener la “peligrosa escalada” en Medio Oriente

El presidente francés, Emmanuel Macron, espera la llegada de un invitado al Palacio del Elíseo en París, Francia, el 27 de febrero de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán “tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales”. “La actual escalada es peligrosa para todos. Debe cesar”, afirmó Macron en una declaración.

El mandatario subrayó que “en este momento crucial, se están tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de nuestro territorio nacional, de nuestros ciudadanos y de nuestros activos en Oriente Medio”. Macron aseguró que Francia está preparada para desplegar “los recursos necesarios para proteger a sus socios más cercanos, si lo solicitan”.

06:39 hsHOY

Emiratos Árabes Unidos condenó los ataques iraníes y advierte de “graves consecuencias”

El ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed al-Nahyan (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos condenó los ataques con misiles iraníes que provocaron la muerte de un ciudadano paquistaní e hizo hincapié en las “graves consecuencias” del conflicto si llega a persistir el intercambio de misiles.

El Ministerio de Defensa informó que el civil falleció tras ser alcanzado por escombros.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que cualquier ataque contra países del Golfo constituye “un ataque a la seguridad y la estabilidad de toda la región”. Las autoridades emiratíes hicieron un llamado a la moderación y a buscar una solución diplomática al conflicto.

06:29 hsHOY

Las Fuerzas Armadas israelíes, en cooperación con Estados Unidos, dirigieron sus ataques a debilitar la capacidad misilística de la República Islámica

El ataque de Israel contra lanzadores de misiles del régimen iraní

Israel lanzó una operación militar a gran escala coordinada con Estados Unidos este sábado, golpeando cientos de objetivos militares iraníes, entre ellos lanzadores de misiles en el oeste de Irán. La acción fue presentada como una respuesta directa a amenazas calificadas de existenciales por parte del gobierno iraní.

06:22 hsHOY

El presidente norteamericano invitó al pueblo iraní a tomar el control del país y precipitar la caída del régimen de los ayatolás. “La hora de su libertad está cerca”, indicó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este sábado un ataque masivo contra el régimen de Irán, prometiendo “aniquilar” su armada y los sitios de misiles, y dirigiéndose a los iraníes para decirles que había llegado su “hora de la libertad”.

06:14 hsHOY

El presidente de Israel agradeció el apoyo de Trump contre el régimen iraní

Israeli President Isaac Herzog arrives at 10 Downing Street for talks with UK Prime Minister Keir Starmer in London.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, su “decisión histórica y valiente” de lanzar una operación contra el régimen iraní de manera conjunta, acción que desencadenó una oleada de ataques iraníes también contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

“Les apoyo plenamente a usted, al primer ministro Benjamín Netanyahu y a sus equipos en esta decisión de lanzar una audaz operación conjunta contra el principal Estado patrocinador del terrorismo, responsable de décadas de terrorismo y asesinatos masivos en todo el mundo y que aspira a convertirse en un estado con armas nucleares”, afirmó Herzog en un comunicado.

El mandatario destacó su confianza en el Ejército de Israel y reafirmó el apoyo de la población a las acciones militares. “Que Dios os bendiga a todos y que regreséis a casa en paz”, expresó a los reservistas israelíes movilizados.

Herzog también manifestó su gratitud a las fuerzas armadas estadounidenses, subrayando la importancia de la alianza entre ambos países, y deseó al pueblo de Irán “un futuro mejor y libre”.

06:06 hsHOY

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el inicio de una ofensiva coordinada con Israel, con ataques selectivos sobre instalaciones críticas iraníes

PorLuciana RiveraSeguir en El humo se eleva después de una explosión, luego de que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

La madrugada del sábado marcó el inicio de la “Operación Furia épica”, una campaña militar lanzada por el Pentágono en coordinación con Israel y dirigida directamente contra el régimen de los ayatolás en Irán. El anuncio se realizó mediante la cuenta oficial del Departamento de Defensa en la red social X y rápidamente se replicó por la agencia de noticias EFE, el medio estadounidense Axios y la cadena CBS News, que informaron sobre la magnitud del ataque y sobre las primeras represalias iraníes.

05:59 hsHOY

La presidenta de la Comisión Europea ha calificado la situación de “sumamente preocupante”, pidiendo a todos los actores implicados que “protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional”

La Unión Europea ha pedido “máxima moderación” este sábado tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta iraní. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la situación como “sumamente preocupante” y anunció el inicio de la evacuación del personal no esencial del bloque en la región.

05:47 hsHOY

La medida se tomó tras las ofensivas aéreas de Estados Unidos e Israel contra varias ciudades iraníes, provocando que la conectividad se reduzca a mínimos históricos, según organizaciones independientes

Seguir en ARCHIVO: La policía antidisturbios iraní vigila mientras estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán, 14 de enero de 2026. Irán está experimentando un nuevo apagón nacional de internet que comenzó el 08 de enero de 2026, en medio de una ola intensificante de protestas antigubernamentales (EFE)

El Gobierno de Irán interrumpió el servicio de internet y las comunicaciones telefónicas en todo el país este viernes, tras los recientes ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra varias ciudades iraníes, incluyendo Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

05:42 hsHOY

Milicias respaldadas por el régimen de Irán amenazaron con ataques inminentes a bases estadounidenses

El grupo iraquí proiraní Kataeb Hezbollah, organización considerada terrorista por Washington, amenazó con lanzar una ofensiva inminentes contra bases estadounidenses en Medio Oriente, en respuesta a los bombardeos que impactaron una base militar iraquí donde opera la organización.

“Pronto comenzaremos a atacar bases estadounidenses en respuesta a su agresión”, señaló el grupo en un comunicado. Al menos dos terroristas murieron el sábado en los ataques aéreos que alcanzaron la base de Jurf al-Sakher, también conocida como Jurf al-Nasr, en el sur de Irak.

05:35 hsHOY

Las acciones militares recientes dirigidas a áreas estratégicas en Teherán y zonas residenciales ligadas al dirigente principal han marcado un giro en la dinámica de amenazas y respuestas entre Occidente y la República Islámica

Seguir en ARCHIVO: El líder supremo de Irán, ayatollah Alí Khamenei, habla durante un discurso televisado en Teherán, Irán, el 23 de septiembre de 2025 (Reuters)

La reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán ha puesto el foco sobre el líder supremo del régimen, el Ayatollah Ali Khamenei, exponiendo la estrategia de atacar no solo infraestructuras militares, sino también enclaves simbólicamente vinculados al máximo dirigente. Estas acciones, ocurridas el sábado en Teherán y otras regiones del país, han puesto en evidencia que el objetivo es debilitar el núcleo de poder iraní y trastocar su estructura de gobernanza.

05:28 hsHOY

Murió un civil en ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos

El humo de una interceptación de un cohete se ve en el cielo de Dubái, el 28 de febrero de 2026 (Fadel Senna/AFP)

Una persona murió este sábado en Abu Dhabi tras un ataque lanzado por Irán, según informó el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos.

El comunicado oficial detalló que “la caída de restos de misiles en un barrio residencial de Abu Dabi provocó la muerte de un civil de nacionalidad asiática”.

05:20 hsHOY

El Ministerio del Interior de Bahréin evacúa a los residentes cercanos a la sede de la la Quinta Flota de la Armada de EEUU

El Ministerio del Interior de Baréin informó que comenzó la evacuación de residentes en la zona de Juffair, donde se encuentra una base naval estadounidense.

Previamente, se observó humo elevándose sobre la zona. “Pedimos su cooperación con las autoridades correspondientes”, indicó el ministerio.

05:12 hsHOY

Qué aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia y desde la región tras el inicio del conflicto

Varias aerolíneas internacionales anunciaron este sábado la suspensión de vuelos tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní y el cierre del espacio aéreo de varios países en la región. Entre las compañías que suspendieron operaciones se encuentran:

Air France

Air India

British Airways

Iberia Express

IndiGo

Japan Airlines

LOT Polish Airlines

Lufthansa

Norwegian Air

Turkish Airlines

Virgin Atlantic

Qatar Airways

Air Algérie

Scandinavian Airlines (SAS)

Wizz Air

05:07 hsHOY

El ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los ataques de EEUU e Israel

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (REUTERS)

Un funcionario israelí informó que los ataques israelíes de esta mañana en Irán tuvieron como objetivo al líder supremo Ali Khamenei y al presidente Masoud Pezeshkian.

Según el funcionario, también se atacaron a otros altos comandantes del régimen y del ejército del régimen iraní. Los resultados de los ataques aún no están claros, precisó la fuente.

Previamente, la agencia de noticias iraní Tasnim aseguró que Pezeshkian se encontraba con “plena salud”. Minutos antes, el Canal 12 de Israel, citando fuentes israelíes anónimas, indicó que Israel evalúa que los ataques alcanzaron un “éxito muy alto” en el objetivo de eliminar al liderazgo iraní.

05:00 hsHOY

Qatar condenó la “flagrante violación” del territorio por parte de régimen ayatollah

Qatar reprobó el reciente ataque con misiles iraníes en su territorio, tras registrarse varias explosiones en Doha.

El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó en un comunicado su “enérgica condena al ataque a territorio qatarí con misiles balísticos iraníes”, calificándolo de “flagrante violación de su soberanía nacional”. El gobierno qatarí añadió que “se reserva todo el derecho a responder a este ataque”.

04:48 hsHOY

Los preparativos de la Fuerza Aérea israelí para el operativo contra a Irán

Los preparativos de la Fuerza Aérea para un ataque a Irán

La Fuerza Aérea de Israel publicó un video donde se ven los preparativos de los militares que llevaron adelante la ofensiva contra el régimen iraní este sábado. “Documentos de los preparativos de la Fuerza Aérea para un ataque a Irán”, escribió la cuenta oficial vía X.

04:43 hsHOY

Al menos un herido en Israel tras los ataques del régimen iraní

El servicio de emergencias Magen David Adom de Israel informó que está atendiendo a un hombre con heridas por la explosión en el norte del país, tras el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí.

“Médicos y paramédicos de MDA examinaron varias zonas donde se recibieron reportes y, en este momento, están brindando atención médica a un hombre de aproximadamente 50 años en estado leve con heridas por explosión en el norte de Israel”, indicó el servicio en un comunicado.

04:32 hsHOY

Ucrania sostuvo que la “violencia y arbitrariedad” del régimen llevaron a los ataques contra Teherán y otras ciudades

Andrii Sybiha, ministro de Exteriores de Ucrania (REUTERS/Archivo)

El Gobierno ucraniano afirmó este sábado que la violencia de Irán contra su propio pueblo y otros países provocó la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

“El origen de los acontecimientos actuales es precisamente la violencia y la arbitrariedad del régimen iraní, en particular los asesinatos y la represión contra manifestantes pacíficos, que han adquirido una magnitud especialmente grande en los últimos meses”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano en un comunicado.

La Cancillería sostuvo que las violaciones sistemáticas y prolongadas de los derechos humanos, la represión, las ejecuciones y la persecución de disidentes reflejan una profunda crisis en la política interna de Irán y la falta de una protección adecuada de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos.

04:27 hsHOY

Israel preparó la misión militar contra Irán desde hace “muchas semanas” y se alargará “lo necesario”

Un oficial del Ejército de Israel afirmó este sábado que la operación contra la República Islámica, realizada junto a Estados Unidos, fue preparada durante “muchas semanas” y se prolongará el tiempo “necesario”.

“Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio”, declaró el oficial en una comparecencia ante la prensa.

Al ser consultado sobre si el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, figuraba entre los objetivos de los ataques, el militar evitó dar detalles y se limitó a señalar que los objetivos fueron de “alto nivel, gente implicada en el plan para destruir a Israel”.

04:20 hsHOY

Bahréin calificó de “traicioneros” los bombardeos del régimen iraní en su territorio

El humo se eleva en Manama, Bahréin (REUTERS)

Baréin confirmó que los ataques registrados tuvieron como objetivo lugares e instalaciones del país, calificándolos de “flagrante violación de la soberanía y la seguridad del reino”.

Las autoridades describieron los hechos como “ataques traicioneros” que constituyen una amenaza directa para la seguridad nacional y la protección de ciudadanos y residentes, según informó la agencia de noticias de Qatar.

04:13 hsHOY

El régimen iraní cerró colegios y recomienda a la población salir de Teherán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció este sábado que los centros educativos permanecerán cerrados y las oficinas públicas operarán al 50% de su capacidad, ante la previsión de nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán.

La máxima autoridad de seguridad del país recomendó a la población que abandone la capital y se traslade a otras ciudades si es posible, para resguardarse de posibles agresiones.

“(…) En la medida de lo posible, manteniendo la calma, se recomienda viajar a otros centros y ciudades si les es factible, para mantenerse a salvo”, solicitó.

04:04 hsHOY

La UE califica de “peligrosos” los acontecimientos en Irán e insta a proteger a los civiles

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, calificó de “peligrosos” los recientes acontecimientos en Medio Oriente y pidió proteger a la población civil y respetar el derecho internacional.

Kallas informó que mantuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y otros ministros de la región, y que está coordinando con socios árabes para buscar una vía diplomática.

La funcionaria europea añadió que la red consular del bloque coordina la salida de ciudadanos de la UE, mientras el personal no esencial está siendo evacuado de la región.

03:59 hsHOY

Aerolíneas anunciaron la suspensión de vuelos desde y hacia Medio Oriente

Un avión Boeing 737-800 TC-JVV de Turkish Airlines despega en el aeropuerto internacional de Riga, Letonia (REUTERS/Ints Kalnins/Archivo)

Turkish Airlines suspendió este sábado sus vuelos a diez países de Medio Oriente tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán y el cierre del espacio aéreo en la región.

“Los vuelos al Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania han sido cancelados hasta el 2 de marzo”, anunció el portavoz Yahya Ustun en X. Los vuelos a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán quedaron suspendidos solo por el día sábado.

Swiss International anunció la suspensión de sus vuelos hacia y desde Tel Aviv hasta el 7 de marzo, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. “SWISS suspende sus vuelos hacia y desde Tel Aviv hasta el 7 de marzo. Un total de 14 vuelos en ambas direcciones están afectados”, indicó la compañía en un comunicado.

La aerolínea suiza agregó que, debido al cierre de numerosos espacios aéreos por la situación actual, también canceló los vuelos de Zúrich a Dubái programados para hoy y mañana.

Lufthansa anunció este sábado la cancelación de sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo, tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní con misiles.

El grupo aéreo alemán comunicó que, junto a sus filiales, también suspendió los vuelos con origen y destino en Dubái y Abu Dabi hasta el domingo. La compañía explicó que las cancelaciones se deben a la “situación actual en Oriente Medio”.

Air India también confirmó la suspensión de todos los vuelos a Oriente Medio, al igual que Air France.

03:49 hsHOY

Siria cerró parte de su espacio aéreo tras la escalada militar en la región

El Gobierno sirio anunció este sábado el cierre parcial de su espacio aéreo en el sur del país, a lo largo de la frontera con Israel, durante 12 horas, en medio de los últimos ataques lanzados por Irán contra Israel y Estados Unidos. “Los corredores aéreos del sur estarán cerrados… a partir del sábado a las 12:00 horas (09:00 GMT) durante 12 horas”, informó la Autoridad de Aviación Civil siria en un comunicado.

03:48 hsHOY

Los objetivos del régimen iraní en Medio Oriente

La agencia de noticias iraní Fars informó que la base aérea Al-Udeid en Qatar, la base aérea Al-Salem en Kuwait, la base aérea Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos y la base de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin fueron blanco de ataques con misiles iraníes este sábado.

Hace una hora atrás, la Guardia Revolucionaria anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones dirigidos contra Israel.

03:39 hsHOY

El misil balístico iraní que impactó el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos

Un misil balístico iraní impactando el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.io_1772271612204.mp4

El canal oficial iraní Press TV informó este sábado sobre un ataque contra la base de apoyo a las actividades navales estadounidenses en Bahréin.

El medio difundió fotos y videos en los que se observa una densa columna de humo provocada por el impacto de un misil en una zona de la ciudad cercana a la línea costera. En redes sociales, videos de un misil que impactó en las instalaciones de la V Flota de Estados Unidos fueron rápidamente viralizados.

03:38 hsHOY

“Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, señaló el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes

Seguir en

Irán ataca con misiles una base estadounidense en Bahréin

Irán atacó con misiles este sábado bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr.

Leer la nota completa

03:32 hsHOY

“Se desaconseja completamente” viajar a Irán y se recomienda a los españoles que ya estén en el país a que lo abandonen “haciendo uso de los medios disponibles”

PorPaola BruniyFede SáenzSeguir en El humo se eleva después de una explosión, después de que Israel y los EEUU lanzaran ataques contra Irán, en Teherán, Irán, 28 de febrero 2026. (Majid Asgaripour/WANA/REUTERS)

Estados Unidos e Israel han lanzado en las últimas horas un ataque conjunto contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. Teherán ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.

Leer la nota completa

03:27 hsHOY

El régimen iraní afirmó que sus fuerzas armadas están “totalmente preparadas” tras los ataques de Israel y Estados Unidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que los ataques israelíes tuvieron como objetivo “la integridad territorial y la soberanía nacional del país, incluida la infraestructura defensiva y ubicaciones no militares en varias ciudades”.

“La República Islámica de Irán considera esta agresión una clara violación de la paz y la seguridad internacionales y subraya que se reserva su legítimo derecho a responder con decisión”, expresó el ministerio en un comunicado.

El texto sostuvo que “la nación iraní siempre ha demostrado paciencia y moderación para evitar la escalada y preservar la estabilidad regional”, y advirtió que las fuerzas armadas del país están “plenamente preparadas para defender el país y harán que los agresores se arrepientan de sus acciones”.

03:20 hsHOY

Bahréin confirmó el “ataque con misiles” del régimen iraní contra la sede de la flota estadounidense en Medio Oriente

Irán ataca con misiles una base estadounidense en Bahréin

“El Centro Nacional de Comunicaciones anunció que el centro de servicio de la Quinta Flota fue objeto de un ataque con misiles”, comunicó el Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin.

Y agregó: “Se proporcionarán más detalles próximamente. Se insta al público a seguir las instrucciones de las autoridades oficiales competentes y a obtener información únicamente de fuentes oficiales”.

03:17 hsHOY

Apagón masivo: el régimen iraní cortó internet mientras ataca la región

El acceso a Internet en Irán fue cortado este sábado mientras Israel y Estados Unidos lanzaban ataques contra la república islámica, según informó el monitor Netblocks.

“Los datos de la red muestran que Irán se encuentra ahora en medio de un apagón casi total de Internet”, reportó vía X y señaló que la medida coincide con las restricciones implementadas durante la guerra del año pasado con Israel y las recientes protestas en el territorio persa.

03:17 hsHOY

“Ha llegado el momento de que todo el pueblo de Irán se libere del yugo de la tiranía”, señaló el primer ministro israelí

Seguir en

El mensaje de Netanyahu tras los ataques de EEUU e Israel contra el régimen de Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comunicó este sábado que Israel y Estados Unidos habían atacado al régimen de Irán para “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

Leer la nota completa

03:07 hsHOY

La Guardia Revolucionaria del régimen iraní anunció la “primera oleada” de misiles y drones conta Israel

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) (REUTERS/Archivo)

El Ejército ideológico de la República Islámica anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones dirigidos contra Israel, en respuesta a las operaciones aéreas ejecutadas por fuerzas israelíes y estadounidenses contra varios objetivos en territorio iraní.

“En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados”, indicó en un comunicado.

03:02 hsHOY

El Pentágono bautiza la operación contra el régimen iraní como “Furia Épica”

El anuncio del Pentágono en X

Washington denominó “Operación Furia Épica” a sus ataques masivos contra objetivos militares iraníes, según informó el Pentágono este sábado.

El Departamento de Defensa anunció el nombre de la misión en una publicación en redes sociales acompañada de un emoji de la bandera estadounidense, aunque por el momento no se han dado detalles sobre los objetivos atacados.

El presidente Donald Trump indicó que las fuerzas estadounidenses atacaron unidades navales y de misiles de Teherán y llamó a la población iraní a derrocar al régimen persa.

02:58 hsHOY

Suenan sirenas de emergencia en Bahréin, sede de la flota estadounidense en Medio Oriente, y Jordania

Las sirenas de emergencia sonaron este sábado en Bahréin, donde se encuentra la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio del Interior informó que “se activó la sirena debido a un peligro”, en una alerta enviada a los teléfonos móviles de los residentes. Corresponsales de AFP en Manama confirmaron haber escuchado la alarma en la ciudad.

Además, se escucharon sirenas en Ammán, la capital de Jordania. La dirección de seguridad pública explicó que “el significado de las sirenas será el siguiente: tres sirenas intermitentes significan que hay una amenaza y una sirena significa que la amenaza ha pasado”.

Las autoridades recomendaron a la población permanecer en su ubicación actual y no desplazarse al escuchar las tres sirenas. En caso de encontrarse fuera del domicilio, se aconsejó refugiarse en el edificio más cercano hasta que se emita la señal de que la amenaza ha pasado.

02:44 hsHOY

Se escuchan alarmas y explosiones en Jerusalén

Sirenas en Jerusalén

Periodistas de la AFP reportaron este sábado varias explosiones sobre Jerusalén tras el sonido de sirenas antiaéreas en la ciudad, después de que el ejército israelí informara sobre la detección de múltiples misiles lanzados desde Irán.

02:38 hsHOY

El embajador estadounidense en Israel agradeció a Trump por su accionar contra el régimen iraní

El comentario de Mike Huckabee vía X

Mike Huckabee expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos tras la operación militar lanzada este sábado: “Gracias Donald Trump por un liderazgo estadounidense firme que detenga los asesinatos y las amenazas contra los estadounidenses durante los últimos 47 años”.

“Les dieron muchas oportunidades (a Irán) para hacerlo pacíficamente, y se negaron. Incluso ahora que estoy en el punto de mira, estoy agradecido por un presidente fuerte y por unos Estados Unidos fuertes”, agregó.

02:27 hsHOY

Netanyahu llama a los israelíes a “mantenerse unidos” para garantizar la “eternidad de Israel”

El presidente estadounidense Donald Trump saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al final de una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el 29 de diciembre de 2025 (AP/Alex Brandon, Archivo)

Tras el bombardeo “preventivo” contra el régimen iraní, el primer ministro de israelí Benjamín Netanyahu. afirmó que los ataques contra Irán buscaban eliminar una “amenaza existencial” para su país.

El jefe de Gobierno señaló que la “acción conjunta” de Israel y Estados Unidos “creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos” y elogió al presidente estadounidense Donald Trump por su “liderazgo histórico”

02:25 hsHOY

Israel detectó misiles lanzados desde Irán y llama a la población a refugiarse

El ejército israelí informó este sábado que detectó misiles lanzados desde Irán, en aparente represalia al ataque realizado previamente por Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

“Hace poco rato, las sirenas sonaron en distintas áreas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel”, indicó el ejército en un comunicado.

Las autoridades enviaron un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población, instando a los ciudadanos a refugiarse de inmediato.

02:21 hsHOY

El mensaje del príncipe heredero Reza Pahlavi de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán y figura de la oposición iraní, pronuncia un discurso en una conferencia de prensa en Washington, D.C., EE. UU., el 16 de enero de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Reza Pahlavi, líder opositor al régimen iraní en el exilio y e hijo del último sha, dirigió este sábado un mensaje al pueblo ante la operación militar estadounidense e israelí. “Mis queridos compatriotas, momentos de destino nos esperan. La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de masacre, no el país y la gran nación de Irán”, afirmó.

Pahlavi enfatizó que la victoria final depende de la movilización interna: “Incluso con la llegada de esta ayuda, la victoria final seguirá siendo forjada por nuestras manos. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles”.

Dirigiéndose a las fuerzas armadas, policiales y de seguridad, Pahlavi exhortó a que se sumen al pueblo: “Han jurado proteger a Irán y al pueblo iraní, no a la República Islámica y a sus líderes. Su deber es defender al pueblo, no a un régimen que ha tomado a nuestra patria como rehén mediante la represión y el crimen. Únanse al pueblo y ayuden a lograr una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco que se hunde de Jamenei y su régimen”.

En su mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Pahlavi pidió cautela para evitar víctimas civiles: “El noble pueblo de Irán, a pesar de la brutal represión y las masacres de este régimen, se mantuvo firme y valiente durante casi dos meses. Les pido ahora que actúen con la máxima cautela para preservar la vida de los civiles y de mis compatriotas”.

Finalmente, pidió a los iraníes en el país que por ahora permanezcan en sus hogares y estén listos para movilizarse cuando se indique: “En estas horas y días tan sensibles, más que nunca, debemos mantenernos centrados en nuestro objetivo final: recuperar Irán. Les pido que permanezcan en sus hogares por ahora y preserven su seguridad. Manténganse alerta y preparados para que, en el momento oportuno —que les anunciaré con precisión—, puedan regresar a las calles para la acción final”.

“Estamos muy cerca de la victoria final. Quiero estar a su lado lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán”.Donald Trump ofreció al Ejército iraní “inmunidad” o “muerte segura”, concluyó. Donald Trump ofreció a los dirigentes militares de Irán la «inmunidad» o la opción de enfrentar una «muerte segura» (Captura de video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado a los dirigentes militares del régimen iraní la opción de recibir “inmunidad” o enfrentarse una “muerte segura”.

Estados Unidos inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, y Trump afirmó a la población que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.

02:01 hsHOY

Medios de la región informan que el presidente de Irán se encuentra “sano y salvo”

Agencias de Medio Oriente confirmaron que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se encuentra “sano y salvo y no tiene problemas”.

Por su parte, el líder supremo de Irán no está en Teherán y fue trasladado a un lugar seguro, según un informe de Reuters

Las autoridades iraníes bloquearon los accesos por carretera al complejo de Ali Khamenei, en el centro de la capital iraní, mientras continuaban escuchándose más explosiones en distintos puntos de la capital.

01:39 hsHOY

Donald Trump habló tras el ataque de Israel a Irán

El discurso de Donald Trump

El presidente estadounidense calificó los ataques contra Irán como “una misión noble” y argumentó que eran necesarios ante la búsqueda iraní de armas nucleares y sistemas de misiles capaces de alcanzar territorio de Estados Unidos.

Por medio de un video publicado en Truth Social, el mandatario instó a los funcionarios iraníes a “deponer las armas” o “se enfrentarán a una muerte segura”, y alentó al pueblo de Irán a “tomar el control de su gobierno”. ”Será suyo”, sentenció.

01:28 hsHOY

El régimen iraní anunció cierre de su espacio aéreo

Irán anunció el cierre de su espacio aéreo tras registrarse varias explosiones en distintos puntos de Teherán y otras ciudades. La noticia se conoció luego de que Israel informara sobre el lanzamiento de un ataque “preventivo” contra territorio iraní.

01:27 hsHOY

Reportan explosiones en otras ciudades de Irán

Varias explosiones se registraron el sábado en distintas ciudades de Irán tras las detonaciones ocurridas en la capital, Teherán, según informó la agencia de noticias Fars. Las detonaciones más recientes se escucharon en Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, en diferentes regiones del país.

01:10 hsHOY

El presidente Donald Trump sostuvo que los bombardeos tienen como objetivo “arrasar por completo” la industria misilística de la República Islámica. Teherán respondió con ataques contra el país hebreo y las bases norteamericanas en la región

PorBautista MarghellaSeguir en

Columnas de humo en Teherán tras el ataque de Israel

Se escucharon explosiones en Teherán el sábado 28 de febrero y se observó una densa columna de humo sobre varias zonas de la ciudad, mientras el ministro de Defensa de Israel afirmó que Israel lanzó un ataque «preventivo» contra Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, provocando explosiones en Teherán y otras ciudades tras semanas de amenazas de intervención militar. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones en represalia, según informaron los Guardianes de la Revolución. Mientras tanto, diplomáticos estadounidenses presentes en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio.

Leer la nota completa