El Gobierno de Arabia Saudí condenó el contraataque lanzado por Irán contra las bases militares de Estados Unidos en los países de la región, en respuesta a la operación militar desencadenada este sábado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra la capital iraní, Teherán, y otras zonas del país.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores, el reino saudí «condena y denuncia en los términos más enérgicos la brutal agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania», donde se encuentran las bases alcanzadas.

La agencia semioficial de noticias iraní Fars informa por ahora de ataques contra la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

De momento, el Gobierno de Bahréin confirmó el ataque iraní contra un centro de control del contingente naval estadounidense desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe.

En este contexto, el Gobierno saudí «afirma su plena solidaridad y apoyo a los países hermanos, pone a su servicio todas sus capacidades para apoyarlos en todas las medidas que adopten, y avisa de las graves consecuencias de la continua violación de la soberanía de los países y de los principios del derecho Internacional».

