El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la intención última de la campaña militar que ha lanzado este sábado contra Irán es la liberación del pueblo iraní en un futuro país que ya no represente una amenaza alguna para los estadounidenses.

«Solo quiero la libertad para el pueblo iraní», manifestó Trump en una breve declaración al diario ‘Washington Post’, horas después de su discurso ante la nación en el que anunció el ataque.

«Quiero un país seguro, y eso es lo que vamos a conseguir», añadió al medio estadounidense tras ordenar la Operación Furia Épica contra los centros de poder del estamento clerical iraní y del Ejército del país.

En su discurso, Trump dejó claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la república islámica en 1979: el estamento clerical y la Guardia Revolucionaria, el cimiento ideológico del Ejército iraní, así como de logro simbólico por excelencia como es su programa nuclear.

Trump exigió la rendición total y absoluta del Ejército y de la Policía iraní, a quienes prometió una amnistía, y pedido el levantamiento definitivo de la población contra el estamento clerical. «Al pueblo iraní le digo que la hora de su libertad está a su alcance», manifestó Trump, sobre un ataque que representará «la única oportunidad» que tendrán «durante generaciones» para derrocar a las autoridades iraníes.