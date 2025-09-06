‘Contra todo pronóstico. La resiliencia y la fe como motor de vida’ se encuentra disponible en todas las librerías a nivel nacional. Pedidos al WhatsApp +51947772678.

Contra todo pronóstico. La resiliencia y la fe como motor de vida’ es el testimonio de Zuleika Benel Zevallos, donde cuenta los abusos de poder que sufrió en sus inicios como política.

Lima, septiembre de 2025.- La política peruana Zuleika Benel Zevallos acaba de publicar su libro ‘Contra todo pronóstico. La resiliencia y la fe como motor de vida’, donde comparte su testimonio de vida, cómo surgió frente a la adversidad y su camino a la actividad política en el país.

Al respecto, la exministra María Luisa Cuculiza comenta: “Este libro es una historia destinada a quienes necesitan recordar que no están solos. Que incluso en la noche más profunda, puede encenderse una luz. Que siempre existe una salida. Y que renacer es una posibilidad real y tangible”.

Zuleika Benel Zevallos, a lo largo de su vida, ha demostrado ser una mujer valiente, que ha luchado frente a diversas situaciones adversas.

En el libro, Benel Zevallos detalla cómo se inició en la política y sintió el abuso de poder por parte de un partido político que le ocasionó una gran desilusión. Sin embargo, mantiene la ilusión y el compromiso de seguir trabajando por el Perú.

Actualmente, se desempeña como regidora de San Isidro y accesitaria al Congreso de la República en representación de la comunidad de peruanos en el extranjero.

“Tengo intenciones de seguir participando en la vida política del país. Estoy buscando consensos y vamos a seguir trabajando para erradicar la corrupción y que no haya ‘dedocracia’. Lamentablemente, la clase política en el país es la casta más degradada. Antes el perfil del político era distinto, había mayor prestancia, mientras que hoy tenemos precariedad. Me interesa trabajar por los peruanos en el extranjero, pero si se da la opción de trabajar en Lima, buscaré promover el emprendimiento peruano”, explica Zuleika Benel Zevallos.

La versión digital está disponible en Amazon en el siguiente enlace: https://www.amazon.com/-/es/ZULEIKA-BENEL-ebook/dp/B0FHTF4R26

