Colchones El Dorado revoluciona la Feria del Hogar 2025 con innovaciones en descanso

Para este año, se prevé que la marca cierre con un crecimiento de más de 10 %, y proyectan la apertura de ocho tiendas para completar 50 puntos de venta en todo el país.

En la versión 42, Colchones El Dorado estará en el stand 523 con un espacio de 324 mts2 y otro espacio en el stand 1621A en el que participará con 270 mts2. Bogotá septiembre 2025. La reconocida marca colombiana Colchones El Dorado está lista para hacer un gran impacto en la Feria del Hogar 2025, que estará en Corferias hasta el 21 de septiembre.

Con más de 68 años de experiencia en el mercado, la empresa presentará sus últimas novedades en colchones y productos para el descanso, diseñados para mejorar la salud y el bienestar de los consumidores. En esta edición, Colchones El Dorado hará un relanzamiento de su marca, buscando posicionarla como líder en innovación y calidad. La empresa presentará más de 15 lanzamientos de productos con tecnología de punta para mejorar la salud y el descanso. Entre los productos destacados se encuentran ocho nuevas almohadas con tecnología avanzada en termorregulación y postura cervical, que se suman a un portafolio de 20 diseños diferentes.

Además, Colchones El Dorado presentará su marca "cool", que ofrece productos con sensación fría para el cuerpo, una novedad en el mercado colombiano. Colchones El Dorado está presente en la Feria del Hogar 2025 con dos espacios estratégicamente ubicados: pabellón 11-16 stand 523 y stand 1621A. En estos espacios, los visitantes podrán conocer toda la línea de productos de la empresa, incluyendo colchones, almohadas, camas, camas ajustables y sillas reclinables. La empresa busca liderar la conversación sobre la importancia del descanso y la inversión en productos de calidad, demostrando que invertir en un buen colchón o cama ajustable es una compra inteligente y a largo plazo. Es importante destacar que la marca ha experimentado un crecimiento significativo en 2025, superando el 10% en comparación con el año anterior. Con un plan de expansión para alcanzar 50 puntos de venta en todo el país, Colchones El Dorado ya ha concretado seis nuevas aperturas en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Palmira, y tiene previstas dos más. Con su participación en la Feria del Hogar 2025, Colchones El Dorado busca afianzar su posición como líder en el mercado de productos para el descanso, ofreciendo descuentos a los visitantes de la feria y dando a conocer sus innovaciones y tecnologías que tiene n el objetivo de mejorar la calidad de vida de los colombianos. Para más información sobre actividades, boletería, expositores y noticias de la feria, los interesados pueden ingresar a la página oficial del evento: https://feriadelhogar.com/, que hace parte de Econexia, la comunidad digital de conexiones y negocios de Corferias, dentro de su ecosistema de estilo de vida y consumo.

