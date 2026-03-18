Zapatero en Caracas: “Los mejores momentos de los países son aquellos en los que ha primado el perdón y la reconciliación”

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero participó este martes en Caracas en una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero participó este martes en Caracas en una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional y aseguró que “los mejores momentos de los países en su historia son aquellos en los que ha primado la generosidad, el perdón y la reconciliación”. A su salida del encuentro, el político fue presentado por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, como un “especialista en amnistía, en la paz, en el diálogo y en Venezuela”.

Al tomar la palabra, Zapatero subrayó el valor de la generosidad en la vida pública y en los procesos de reconciliación nacional: “Siempre he dicho y siempre he pensado que en política de la generosidad uno nunca se arrepiente”. “Cuando hablo de generosidad, hablo de generosidad por todas las partes. Los que conceden la amnistía y por los que la reciben, que han de reconocerlo. Lo mejor que he oído de las leyes de amnistía es que es el reconocimiento de un error compartido”, agregó.

El exmandatario afirmó tener “una esperanza fundada en el futuro de Venezuela”, una esperanza que, dijo, percibe en el diálogo con dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición. Calificó de “histórico” el momento que vive el país y aseguró que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía es también “histórica”, al asumir la tarea de garantizar que la voluntad de la Asamblea Nacional se traduzca en convivencia, reconciliación y esperanza como horizonte para Venezuela.

“Las leyes de amnistía representan un nuevo tiempo siempre”

Zapatero aprovechó el momento parafelicitar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez por la “iniciativa unilateral decidida, valiente” de llevar adelante la Ley de Amnistía y sentenció que “no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida”. “Me he acercado en muchas ocasiones a leyes de amnistía y esta va a ser una referencia”, subrayó.

“Las leyes de amnistía representan un nuevo tiempo siempre. Una refundación de la convivencia. Son un acto de esperanza. Hay en la amnistía futuro. Hay en la amnistía política, alta política. Hay en la amnistía perdón, aquello que fundó la democracia. Aquello que hace que sintamos que vivimos en un país común, compartido, un destino para todos”, dijo. Continúo diciendo que “hay en la amnistía una voluntad inequívoca de proceder con la democracia como referencia esencial”.

El exmandatario recordó la reciente Ley de Amnistía en España que buscaba, en 2024, la normalización política y social en Cataluña y señaló que la medida venezolana afecta a un número mucho mayor de personas. “Debemos tener la consideración de saber que todo se hace conforme a los procedimientos y a las reglas”, añadió.

Jorge Rodríguez: “Zapatero no es asesor, es el campeón”

Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, aseguró que “es un verdadero honor para el Parlamento, para la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía y para Venezuela contar con un verdadero amigo como José Luis Rodríguez Zapatero”, al destacar las gestiones del exmandatario en el contexto de la Ley de Amnistía.

Rodríguez resaltó que Zapatero “ha venido una y otra vez con su incesante apostolado para la búsqueda de la paz, la reconciliación y la convivencia democrática en Venezuela” y destacó el papel de Zapatero en los esfuerzos de mediación política durante este proceso de transición. Tras la sesión y en rueda de prensa con los medios, el jefe del Parlamento llegó a describir al expresidente español como “el campeón de la paz de Venezuela”, al subrayar que se ha ganado “interpelaciones en el Congreso de su país, insultos e incomprensiones” por su defensa del diálogo venezolano y que nunca se le ha visto “presa de desaliento”.

Rodríguez recordó que el exjefe del Ejecutivo español ha realizado múltiples viajes relámpago al país con el fin de favorecer acuerdos entre los distintos actores políticos, y señaló que “alguna vez alguien contará” —y expresó su deseo de ser él quien lo escriba— “todos los desvelos” de Zapatero para contribuir “a la paz, al diálogo, a la concordia, a la democracia”. También destacó que, en numerosas ocasiones, el exmandatario intercedió para la liberación de personas vinculadas a hechos de violencia política que no siempre le manifestaron agradecimiento, aunque “muchos otros sí” reconocen hoy el alcance de esas decisiones.

“Alguna vez se sabrá todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones, todos los viajes relámpagos que ha hecho el presidente José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela para buscar las forma de que se encaminaran los procesos políticos por la vía del diálogo y por la vía del acuerdo”, sentenció.