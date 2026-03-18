808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Home - Breaking - Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez
Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez
Breaking
Política
  • 18 de marzo de 2026
By Redacción - 15 segundos ago
0 0 1 minute read

Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero del año en curso durante un operativo militar de Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumió la jefatura interina del régimen venezolano.

Durante su “mandato” se puso en marcha una Ley de Amnistía General, promulgada entre el 19 y el 20 de febrero, la cual, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha sido de forma limitada, selectiva e insuficiente.

Aunque la medida contempla hechos políticos ocurridos desde 1999, deja por fuera de forma expresa a militares y a personas procesadas por delitos como “traición a la patria” o “solicitud de intervención extranjera”.

Aparte de esto, muchas de las personas excarceladas no recuperan plenamente su libertad, ya que continúan sometidas a medidas cautelares como arresto domiciliario, vigilancia con dispositivos electrónicos o restricciones para declarar a medios de comunicación.

Vale acotar que la amnistía no se concede de manera automática. Los beneficiarios deben tramitarla ante los mismos tribunales que llevaron sus casos, lo que abre la puerta a decisiones selectivas.

Situaciones como la del abogado Perkins Rocha y la periodista Nakary Mena evidencian negativas de amnistía pese a haber sido liberados con anterioridad.

Juan José Freites, exprisionero político venezolano, y Mariela Durán, madre del preso político Samuel Durán, integrante de la GNB, abordaron el tema en el programa La Noche de NTN24.

“Nosotros entendemos esto (situación actual en la política venezolana) hay que apretar el acelerador… Muchas personas aún se encuentran en las mazmorras del régimen”, dijo Freites.

A su turno, Durán mencionó: “mi hijo ha sido víctima de muchas torturas, está muy delgado, lo han desnudado, le han caído a palo, lo han guindado junto con otros compañeros como carne de res”.

Hasta el momento, mientras la cúpula de la dictadura venezolana asegura haber liberado a más de 7.000 personas, ONG como Foro Penal reportan cantidades considerablemente menores, cercanas a 950 casos vinculados a detenciones arbitrarias.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

“Hay un ensañamiento particular contra él”: esposa de Perkins Rocha quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Venezuela

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

La amnistía selectiva no es amnistía

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela vence a Estados Unidos y se pone la corona del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Un venezolano del Tren de Aragua, es el primer ciberdelincuente en la lista de los más buscados del FBI

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Zapatero celebra que el Gobierno venezolano admita «errores» y pide a EE.UU. que ayude en la economía

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

El presidente del Parlamento venezolano señala a Volker Türk como un «enemigo» de su país

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

El coordinador del partido de Machado denuncia que le negaron la amnistía en Venezuela

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela: campeón mundial de Béisbol

  • 18 de marzo de 2026
Breaking

EEUU espera que China salga de toda Latinoamérica

  • 17 de marzo de 2026
Breaking

Magalli Meda, número dos de María Corina Machado: «No podemos normalizar el mismo sistema criminal. Delcy es Maduro»

  • 17 de marzo de 2026
Breaking

CNP denuncia que el gobierno intenta graduar a falsos periodistas

  • 17 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela critica al alto comisionado de DDHH de la ONU y dice que tiene un «sesgo inmoral»

  • 17 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in