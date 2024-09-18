El ex preso político hizo énfasis en que la ley de amnistía es “de orden público e interés general” y debe aplicarse de oficio sin dilaciones

Williams Dávila, expresó político. Foto: Cortesía

El exgobernador de Mérida y ex preso político Williams Dávila se presentó este miércoles en las oficinas itinerantes de la Defensoría Pública ubicadas frente al Palacio de Justicia para verificar el estado de los expedientes relacionados con su amnistía. Dávila explicó que no cuenta con abogado privado, por lo que su defensor público ha actuado en su representación.

“Yo fui para averiguar cómo está el estatus de mi expediente, si la solicitud que se hizo se le está dando curso ante el Juez Tercero de Terrorismo y, de esa manera, tener una respuesta en relación con la amnistía que solicitó el defensor público, dado que yo no tengo defensa privada”, expresó.

A su vez, destacó la necesidad de agilizar los trámites y recordó que la ley de amnistía es de “orden público y de interés general”.

En su intervención, también hizo un llamado a garantizar la atención humanitaria de los presos políticos que presentan problemas de salud.

“Tiene que haber atención humanitaria para muchos casos que aún están presos y que padecen enfermedades cardiovasculares o renales y necesitan atención médica”, dijo.

Reparación y no repetición: claves para justicia transicional

Dávila pidió que la Comisión de Seguimiento de la ley, a través de sus tres subcomisiones, considere el derecho a la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

“Es importante recalcar que, en esas tres subcomisiones que integran ahora la Comisión de Seguimiento de la ley, se tome en cuenta el derecho de reparación, porque ese es un derecho inherente a la persona. Cuando se le violan sus derechos humanos, el Estado tiene que resarcir los daños materiales y morales causados a las víctimas”, afirmó.

Asimismo, subrayó la urgencia de derogar leyes que sostienen la represión judicial y política: “Si existen esas leyes, no tenemos garantía de no repetición, que es otro de los principios básicos de la justicia transicional”.

Y enfatizó que “la amnistía no es una concesión que nos está dando el Estado, no es un regalo (…) porque nosotros no cometimos ningún delito y, en consecuencia, no deberíamos haber perdido jamás nuestra libertad ni haber sido privados de ella ni un minuto”.

Finalmente, Dávila reiteró que no puede haber reconciliación ni paz en el país mientras existan presos políticos y persecución por opiniones políticas.

“No puede haber jamás paz así. Es necesario que una de las finalidades de la ley sea garantizar la reinserción política de quienes son amnistiados y que tengan la garantía de la no repetición, la garantía de que no habrá impunidad y de que no volverán a estar sometidos a persecuciones simplemente por ejercer opiniones distintas a las que puedan ostentar los jefes del Estado”, destacó.