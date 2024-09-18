Tarek William Saab, el criticado fiscal que defenderá los derechos humanos en Venezuela

Caracas (EFE).- Casi una década después de asumir como fiscal general entre críticas por su vinculación con el chavismo gobernante y los señalamientos de ser su «brazo judicial», Tarek William Saab deja atrás el Ministerio Público para asumir nuevamente de forma temporal el rol de defensor del pueblo, una paradoja política que revive sus inicios como defensor de derechos humanos.

El abogado presentó su renuncia como fiscal general sin exponer sus motivos y minutos después el Parlamento lo nombró defensor del pueblo de forma temporal. Su designación respondió a la dimisión de Alfredo Ruiz, quien también dejó el cargo en la defensoría en esta jornada argumentando razones de salud.

Los cambios se dan dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU. y bajo la sombra de un proceso de amnistía que busca reparar heridas y los errores cometidos por la Justicia en medio del «nuevo momento político» declarado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Saab, de hecho, destacaba hace dos días la Ley de Amnistía como el cierre de «un importante ciclo histórico» en Venezuela, en medio de las denuncias de opositores y ONG por retrasos en el proceso.

Defensor de derechos humanos

De origen libanés, identificado con la izquierda y autor de varios libros de poesía, Saab ha sido una de las figuras más combativas del chavismo y una de las más mediáticas. Empezó su carrera pública como dirigente estudiantil y participó en la defensa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) cuando fue detenido por intentar tomar el poder a través de un fallido golpe de Estado, en 1992.

Saab siempre se ha declarado un defensor de derechos humanos; prestó asistencia a familiares de los militantes y guerrilleros comunistas torturados o desaparecidos en los Gobiernos previos a la llegada de Chávez al poder.

También fue defensor del pueblo entre 2014 y 2017, año en que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lo designó como fiscal general. Ese periodo coincidió con el primer mandato de Maduro (2013-2019).

Su nombramiento como fiscal se dio en un momento de crisis política tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, quien rompió con el Gobierno después de denunciar la ruptura del hilo constitucional en medio de una ola de protestas contra Maduro.

El «brazo judicial»

Para entonces, la Constituyente, integrada por chavistas y creada como una institución paralela al Parlamento conformado por mayoría opositora, le pidió al fiscal hacer «justicia». Desde este momento, el Ministerio Público se convirtió en el epicentro de un andamiaje legal que, a juicio de opositores y organizaciones no gubernamentales, ha servido de «brazo judicial» del Gobierno para la persecución política y las detenciones arbitrarias.

En la Corte Penal Internacional (CPI) hay una investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, justo cuando el país enfrentaba protestas y Saab comenzó su gestión.

Yibram, uno de los tres hijos del nuevo defensor del pueblo, se pronunció en un vídeo difundido en las redes sociales en ese momento sobre la represión por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones contra el Gobierno, y le pidió a su padre que se pronunciara en contra de lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, Saab ha defendido su gestión como una de las que más ha resuelto casos en la historia del Ministerio Público y sostiene frente a la CPI que en su país se procesan los casos de violación a los derechos humanos.

Su gestión en números

En su balance de 2025, Saab destacó que desde su llegada a la institución se han condenado 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 han sido imputadas, entre ellos 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.

También ha mencionado su lucha contra la corrupción en la estatal petrolera PDVSA, al citar más de 30 tramas y más de 24.000 imputaciones en toda la administración pública, así como la creación de nuevos programa de denuncia contra la pedofilia, el acoso escolar, maltrato animal o narcotráfico.

Los números, no obstante, nunca frenaron las críticas. La Misión de Determinación de Hechos de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido en diversas ocasiones investigar las violaciones en esta materia.

La oposición, por su parte, responsabiliza a Saab de las más de 2.400 detenciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024 en las que se proclamó ganador Maduro, resultado que la oposición mayoritaria tachó de fraude.

Saab fue miembro de la Constituyente que redactó la Carta Magna aprobada en 1999, y posteriormente diputado. En 2004, lo eligieron gobernador de su natal estado Anzoátegui (noreste), cargo que ocupó durante 8 años, en los que tuvo un programa de televisión ‘Tarek rinde cuentas’, en la misma línea que Maduro, Chávez o el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Cabello cree que Tarek Saab ejercerá «muy bien»

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró este miércoles que Tarek William Saab ejercerá «muy bien» su nuevo cargo temporal como defensor del pueblo.

«Fue un extraordinario fiscal, un extraordinario defensor del pueblo y regresa a sus orígenes. No tenemos dudas de que lo va a hacer muy bien», manifestó Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela juramentó este miércoles a Larry Devoe y Tarek William Saab como fiscal general y defensor del pueblo encargado, respectivamente, mientras el Legislativo comienza un proceso de selección de los funcionarios que ocuparán esos cargos de manera definitiva.

Previamente, el Parlamento anunció que Saab presentó su renuncia como fiscal general, sin precisar los motivos, mientras que especificó que Alfredo Ruiz lo hizo como defensor del pueblo por causas personales, familiares y de salud, de acuerdo a una carta que envió a la junta directiva de la AN.