Venezuela informa que la reunión entre Delcy Rodríguez y Petro se pospuso a una «fecha próxima»

Cúcuta (Colombia) (EFE).- Los Gobiernos de Venezuela y Colombia pospusieron por «motivos de fuerza mayor» y para «una fecha próxima» la reunión prevista para este 13 de marzo entre los presidentes Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, según se confirmó este jueves en un comunicado el canciller venezolano, Yván Gil.

El encuentro que iban a celebrar el viernes en un puente de la frontera común, fue cancelado a última hora, confirmaron este jueves fuentes oficiales colombianas.

Asimismo, indicó que Petro mantiene su invitación a la presidenta encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. el pasado 3 de enero.

«Sí, cancelada»

El comunicado no precisa los «motivos de fuerza mayor» ni proporciona la fecha en la que se hará el encuentro, que se tenía previsto en el Puente Internacional Atanasio Girardot con el propósito de «continuar fortaleciendo» las relaciones binacionales y «avanzar en las iniciativas de cooperación», sin dar detalles.

«Sí, cancelada», dijo a EFE una fuente de la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, a la consulta sobre versiones que circularon hoy de que la reunión entre los dos mandatarios, prevista para celebrarse mañana en el puente internacional Atanasio Girardot no se llevaría a cabo.

El Gobierno colombiano no ha dado detalles de los motivos de cancelación del encuentro, que se esperaba con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela alegando razones de seguridad.

Tras la noticia de la cancelación, el personal encargado de la logística en el puente fronterizo comenzó a recoger mesas y otros materiales que iban a usarse en la reunión.

El motivo del encuentro entre Delcy Rodríguez y Petro

El encuentro se iba a producir 70 días después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en la que derrocaron y detuvieron a Nicolás Maduro, lo que aceleró una serie de cambios políticos y económicos en ese país bajo la batuta de Rodríguez como presidenta encargada.

Fotografía de archivo del puente fronterizo Internacional Atanasio Girardot que une a Cúcuta (Colombia) con el estado venezolano de Táchira. EFE/ Mario Caicedo

Tras esa operación, el Gobierno de Colombia invitó a Rodríguez al país y el pasado 18 de febrero Petro y Rodríguez hablaron por teléfono, conversación en la que se trató la posible visita de la presidenta encargada de Venezuela.

Al respecto, el excanciller colombiano Julio Londoño Paredes dijo a EFE que, por la forma como se están dando los cambios en Venezuela, «es evidente que esta entrevista se hace con la bendición y conocimiento de los Estados Unidos».

Relación clave

Los dos países comparten una frontera de 2.219 kilómetros y el encuentro tendría lugar en el Atanasio Girardot, uno de los cuatro puentes que comunican al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.

En la reunión iba a abordar, según Rodríguez, «temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países».

Los dos países han mantenido desde siempre una fluidez comercial que en 2008 llevó el intercambio de bienes y servicios a los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones en 2019, ese movimiento cayó a 222 millones de dólares en 2022.

Sin embargo, con la llegada de Petro al poder, a finales de ese año se reanudaron las relaciones comerciales y en 2025 el comercio bilateral llegó a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % con respecto a los 1.124 millones de dólares de 2024, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Agenda de integración

El presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, Germán Umaña, dijo a EFE que de la reunión de se esperaba que los dos mandatarios «puedan definir acciones conjuntas que tengan en cuenta no solamente el tema comercial, de exportaciones» sino también la contribución de Colombia «a la recuperación tanto en la infraestructura como en todo lo que tiene que ver con los servicios y la industrialización de Venezuela».

«Debemos actuar juntos por la integración y en esa integración, por la recuperación de Venezuela que será la recuperación de Colombia en muchos casos», agregó Umaña, quien siendo ministro de Comercio Industria y Turismo de Colombia encabezó en septiembre de 2022 la reapertura fronteriza y la reactivación plena del comercio bilateral.

Fotografía de archivo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Sergei Chirikov

El otro asunto crucial de la reunión de Petro y Rodríguez iba tratarse de la seguridad en la frontera, donde operan distintos grupos armados ilegales, principalmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas de traficantes de drogas y contrabandistas.

La seguridad en la frontera

«En la entrevista entre el presidente Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump (el 3 de febrero) se habló de la situación del ELN, que ya no es un grupo armado colombiano, sino colombo-venezolano porque hay muchos integrantes del ELN que son venezolanos y se encuentran en territorio venezolano, es un problema conjunto», agregó Londoño.

Con ese punto de vista coincide Umaña, quien señaló que «el bienestar de los países, es el bienestar de las fronteras», que abarcan siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos.

«En la reunión de presidentes se tratará el tema de aquellas fronteras que son conflictivas, que no tienen paz en este momento, y cuáles son las decisiones tripartitas que tomarán los Estados Unidos, Venezuela y Colombia frente a combatir los grupos que tengan las disidencias o el ELN», explicó Umaña.

Trump deseaba suerte a Petro antes de su reunión con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este jueves suerte a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la reunión que iba a mantener el viernes con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una llamada telefónica entre ambos mandatarios.

Según informó la Presidencia colombiana, en la llamada Petro y Trump abordaron temas energéticos e hidrocarburos, así como asuntos de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega ARCHIVO

Durante la llamada, que duró cerca de media hora, también conversaron sobre la reactivación económica en zonas fronterizas, y Trump expresó que Petro iba a «ser bienvenido a los Estados Unidos».