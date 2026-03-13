808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Misión de ONU: «Maquinaria represiva en Venezuela sigue operativa» tras captura de Maduro

Home - Breaking - Misión de ONU: «Maquinaria represiva en Venezuela sigue operativa» tras captura de Maduro
Misión de ONU: «Maquinaria represiva en Venezuela sigue operativa» tras captura de Maduro
Breaking
Política
  • 13 de marzo de 2026
By Redacción - 16 segundos ago
0 0 Less than a minute

Ginebra, (EFE).- La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirmó este jueves que «la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa», pese a la captura a inicios de año de Nicolás Maduro y su esposa.

Como una muestra de ello, sostuvo que funcionarios de alto nivel y militares que fueron identificados en investigaciones de esta misma misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo importantes cargos en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.

Asimismo, «los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor», señalaron los expertos al presentar un informe oral sobre la situación reciente en Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra.

Tags:

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Venezuela informa que la reunión entre Delcy Rodríguez y Petro se pospuso a una «fecha próxima»

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

Los sindicalistas retoman las calles de Venezuela por mejoras salariales tras la captura de Maduro

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

Miles de personas en Chile aclaman a María Corina Machado en su mayor concentración fuera de Venezuela

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

La producción petrolera de Venezuela sube un 10 % y vuelve a superar el millón de barriles

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

La recuperación económica de Venezuela, una gran oportunidad comercial para Colombia

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

El Gobierno de Trump notifica a la Justicia de EE.UU. el reconocimiento oficial a Delcy Rodríguez

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra de Hidrocarburos en Venezuela

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

María Corina Machado critica al gobierno español por no ponerse «del lado del pueblo venezolano»

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

Regreso del crudo a 100 dólares golpea las bolsas europeas

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

La UCV vence las sombras y rechaza una reconciliación basada en el olvido

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

El interruptor del silencio: la censura como política de Estado

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

Transición en Venezuela con celdas llenas: Misión de la ONU presenta actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos

  • 12 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in