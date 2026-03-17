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Trump dice que sería un “gran honor” tomar Cuba

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  • 17 de marzo de 2026
By Redacción - 4 segundos ago
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El mandatario repitió que su administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla como “una nación fracasada”

Trump dice que sería un "gran honor" tomar Cuba

La semana pasada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EE UU para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos gobiernos” | EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

“Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella”, dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario repitió que su administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla como “una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”.

“Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa”, dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

La semana pasada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EE UU para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos gobiernos”, algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, como parte de la profunda crisis energética que atraviesan desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE UU que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social. 

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