HRW cuestiona que a Perkins Rocha le hayan negado la amnistía: “Así no se construye una transición”

Juanita Goebertus señaló que estas decisiones convierten a la Ley de Amnistía en un mecanismo “para lavarle la cara al régimen” de Venezuela, porque la persecución contra opositores continúa

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.Foto: José Orozco / diario La Hora (Guatemala)

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), cuestionó este lunes la negativa del sistema judicial venezolano a otorgar la amnistía al abogado y dirigente opositor Perkins Rocha.

En un mensaje publicado en X, Goebertus señaló que estas decisiones convierten a la Ley de Amnistía en un mecanismo “para lavarle la cara al régimen” de Venezuela, porque la persecución contra opositores continúa.

“Si la amnistía excluye a personas como Perkins Rocha, líder de oposición, deja de ser un instrumento de reconciliación y se convierte en un mecanismo para lavarle la cara al régimen mientras la persecución política continúa”, afirmó.

Agregó que “así no se construye una transición”.

Rocha denunció el pasado viernes que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero pasado. El tribunal consideró que su causa está excluida de la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento.

El opositor consideró que el juez ha incurrido en un “grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance” de la norma. Por lo tanto, rechazó este fallo.

Asimismo, dijo que por medio de su abogado ejercerá el recurso de apelación como establece el artículo 12 de la Ley de Amnistía.

El jueves, el abogado venezolano Omar Mora Tosta aseguró que se venció el plazo de 15 días para dar una respuesta sobre la amnistía solicitada para Rocha. Además, mencionó que Rocha pasó a un régimen de arresto domiciliario desde el pasado 8 de febrero.