La primera ministra de Trinidad y Tobago criticó este martes a la Comunidad del Caribe (Caricom) por apoyar al gobierno de Nicolás Maduro pese a que «amenazó» a dos Estados miembros, dijo en una reunión del bloque regional.

Kamla Persad-Bissessar mantuvo una relación tensa con Maduro hasta su caída en una incursión militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero.

En los meses previos, Venezuela rompió relaciones comerciales con el archipiélago, lo que suspendió acuerdos energéticos que anticipaban la exportación de gas a esta isla ubicada a tan solo unos 10 kilómetros de la costa venezolana.

También declaró a Persad-Bissessar como «persona non grata» por su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para presionar a Maduro.

«¿Cómo podía ser el Caribe una zona de paz cuando un narcodictador que encarceló y asesinó a miles de civiles y miembros de la oposición estaba amenazando con violencia a dos Estados miembros de la Caricom?», cuestionó la gobernante durante la reunión anual del bloque que se celebró en San Cristóbal y Nieves.

En consecuencia, Persad-Bissessar decidió que Trinidad y Tobago «ya no se atará a las ideologías políticas ni a las políticas exteriores y de seguridad» del bloque.

El país «elaborará sus políticas exteriores y de seguridad para defender nuestra soberanía como lo consideremos apropiado», insistió.

Persad-Bissessar, fiel devota del presidente estadounidense Donald Trump, le agradeció por ordenar una operación antinarcóticos que ha llevado al bombardeo de más de 40 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 150 fallecidos.

Washington no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

La primera ministra asegura que el operativo ayudó a reducir la criminalidad en el archipiélago.

«La acción militar de las fuerzas armadas estadounidenses en el Caribe hizo que la tasa de homicidios de Trinidad y Tobago disminuyera en 42%, es decir, en 257 asesinatos», agregó la mandataria.

En diciembre empezó a operar un radar instalado por marines en la isla para combatir el narcotráfico y el traslado de crudo venezolano sancionado