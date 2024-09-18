El presidente estadounidense volvió a insistir en que su gobierno está trabajando «estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez» de cara a «impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en la cámara de la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este martes durante su discurso sobre el Estado de la Unión sobre el operativo que ordenó ejecutar el pasado enero y que culminó con la captura de Nicolás Maduro y aseguró que sirvió para «derribar a uno de los más siniestros capos».

«Guerreros de élite estadounidenses llevaron a cabo una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial. Nadie ha visto nada igual», aseguró Trump ante la sesión junta del Congreso.

El presidente destacó el rol que jugaron en la operación las Fuerzas Espaciales, a las que llamó cariñosamente «su bebé», ya que se fundaron en 2019, durante su primer mandato.

Fotografía del 5 de enero de 2026 de capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. Foto: EFE/EPA/ Stringer

Trump afirmó que la operación, que concluyó con Maduro encarcelado en Nueva York a la espera de juicio federal por narcoterrorismo y conspiración, ha abierto «un nuevo y brillante comienzo para el pueblo venezolano».

Trump destaca su relación con el gobierno de Delcy Rodríguez

El presidente estadounidense volvió a insistir en que su gobierno está trabajando «estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez» de cara a «impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente».

Como ejemplo de la represión del chavismo, Trump aludió a una joven venezolana llamada Alejandra González, sobrina del excandidato presidencial Enrique Márquez, que se encontraba sentada en el Capitolio.

A Márquez lo detuvieron el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al excandidato lo excarcelaron cinco días después del derrocamiento de Maduro y, en un gran golpe de efecto, hizo acto de presencia este martes en el Capitolio cuando Trump le pidió que entrara. Márquez y González se fundieron entonces en un sentido abrazo mientras los legisladores aplaudieron.