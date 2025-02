El total ganador del año pasado: 211 puntos.

El total ganador de este año: 41 puntos.

Un juego de estrellas como ningún otro, ya que eran tres juegos, no uno, todavía tenía mucho flash y no mucho fuego. Y al final, Jayson Tatum de Boston tuvo el mate que decidió una corona.

Los OG de Shaq ganaron el primer minitorneo All-Star en la historia de la NBA el domingo por la noche, obteniendo 15 puntos de Tatum y 12 de Stephen Curry, tres de ellos en un tiro de media cancha, la especie de punto culminante por el que el All-Star Game es conocido, para vencer a los Global Stars de Chuck 41-25 en la final.

Curry fue el MVP en su casa en el Chase Center, donde él y los Golden State Warriors juegan. Dijo que el fin de semana fue «una celebración de muchas cosas geniales».

«Obviamente es nuestra responsabilidad salir y hacer un espectáculo», dijo Curry, flanqueado por sus compañeros OG. «Y les agradezco por ayudarme a hacer eso».

El juego del título fue básicamente temprano, y el espectáculo de medio tiempo, un homenaje de 18 minutos a TNT, duró más que el juego. Los Global Stars comenzaron el juego del título 0 de 10 desde el campo, 0 de 6 desde el rango de 3 puntos y cayeron en un rápido hoyo de 11-0.

En un partido normal de la NBA, eso no es gran cosa. En un partido de primera a 40 contra algunos de los mejores jugadores del planeta, eso es un problema.

Victor Wembanyama de San Antonio lideró a los Global Stars con 11 puntos en la final. Estaba visiblemente frustrado cuando Tatum anotó la canasta que ganó el título.

Wembanyama llegó a su debut All-Star diciendo que jugaría duro, como un juego de verdad. Y lo hizo.

«Para mí, esa es la única manera de jugar baloncesto», dijo Wembanyama.

Fue el debut del formato de minitorneo All-Star: cuatro equipos, tres juegos, con solo 40 puntos necesarios para terminar cada concurso.

La liga optó por los juegos cortos y no temporados con la esperanza de que pedirle a All-Stars que jueguen menos minutos conduciera a una mejor competencia. El partido del año pasado en Indianápolis tuvo un marcador final de 211-186, estableciendo una gran cantidad de récords, pero impulsando a la liga a tomar medidas después de años de instando a los jugadores a tomar la exhibición un poco más en serio.

Y no, no había exactamente una intensidad tipo playoff. O al menos, no mucho de eso.

«Creo que solo están buscando un juego más competitivo y tratando de encontrar formas de crearlo», dijo Damian Lillard de Milwaukee, quien ayudó a los OG de Shaq al título. «Pensé que esta noche era un poco más competitiva de lo que había sido en años anteriores».

Hubo algunos esfuerzos menos que serios como los que se han visto en los últimos años – lobs en la mitad de la cancha, por ejemplo, y un montón de interjecciones del mence en la cancha Kevin Hart – pero al menos hubo algo de defensa jugada. Kevin Durant de Phoenix argumentó por una falta al final de la primera victoria de su equipo en la semifinal, y probablemente merecía una llamada que lo habría enviado a la línea para lo que podría haber sido un tiro libre ganador del juego.

La primera falta de dos tiros de la noche llegó al principio del partido por el título. Nikola Jokić de Denver de los Global Stars falló ambos tiros.

«Solo quería que esta noche fuera divertida», dijo Curry. «Creo que fue divertido».

Fue divertido para los ganadores, sin duda: Kyrie Irving de Dallas de los OGs llevó el trofeo All-Star al vestuario de los Global Stars después del partido.

«¿Todos estáis bien?» Irving preguntó juguetonamente a los finalistas. Lo abuchearon.

Los OGs estaban sin LeBron James, que fue descartado el domingo temprano debido a las molestias continuas en el pie izquierdo y el tobillo. James no fue reemplazado en la lista, lo que significa que los OG tenían siete jugadores disponibles.

Anthony Edwards no jugó para Kenny’s Young Stars debido a un problema en la ingle.

Los tres equipos de 24 NBA All-Stars fueron reclutados por los analistas de TNT Shaquille O’Neal, Charles Barkley y Kenny Smith. El cuarto equipo, Candace’s Rising Stars, que se ganó el camino en el torneo All-Star al ganar el evento Rising Stars el viernes por la noche, recibió su nombre otra analista de TNT, Candace Parker.

Los OG llegaron a la final con una victoria sobre Candace’s Rising Stars, mientras que los Global Stars vencieron a Kenny’s Young Stars en la primera semifinal.

Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City anotó 12 puntos, incluida la canasta decisiva, y los Global Stars de Chuck avanzaron al juego por el título al vencer a Kenny’s Young Stars.

Wembanyama y Karl-Anthony Towns de Nueva York tuvieron cada uno seis puntos para las Estrellas Globales. Los compañeros de equipo de Cleveland, Darius Garland y Evan Mobley, junto con Tyler Herro de Miami, tuvieron seis puntos para los Young Stars. Edwards fue un rasguño de último segundo con un problema en la ingle.

«Mi ingle ha estado estropeada por un minuto», dijo Edwards, que había sido incluido como titular en la primera semifinal. Añadió que con el breve calentamiento antes del Juego 1, no pensó que hubiera tiempo para probarlo y ver si podía ir.

«Siempre quieres jugar», dijo Edwards. «Pero cuando pusieron dos minutos en el reloj para calentar, no tuve tiempo de calentar mi ingle y todo fue malo».

Lillard anotó nueve puntos, incluido el triple para empujar a su equipo más allá de la puntuación objetivo, y los OG sobrevivieron.

Los Rising Stars, un equipo de jugadores de primer y segundo año, no fueron una salida fácil contra una lista con una combinación de 86 apariciones All-Star y 2.700 millones de dólares en ganancias en la cancha. Hubo nueve cambios de liderazgo y cinco empates.

Curry anotó ocho puntos para los OG, mientras que Dalton Knecht de Los Angeles Lakers y Ryan Dunn de Phoenix tuvieron ocho cada uno para los Rising Stars.

El fin de semana All-Star de la próxima temporada, del 13 al 15 de febrero de 2026, tendrá su sede en Intuit Dome, el nuevo hogar de los Los Angeles Clippers en Inglewood, California.