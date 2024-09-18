Up next
Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

Este martes, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, acompañado por Luis Jonás Reyes, jefe de despacho de la Gobernación, realizó una visita a las instalaciones médicas del Servicio Desconcentrado Hospital Rotario (SDHR), con el propósito de continuar mejorando la calidad de la atención a los usuarios.

En el centro asistencial fue recibido por la directora del SDHR, Thatiana Díaz.

Durante su visita, evaluó los distintos espacios, incluidos los tres quirófanos, las áreas de observación, hospitalización, unidosis y el almacén.

La inspección ocular abarcó todos los niveles y áreas existentes, incluyendo sus diversos pasillos, con el propósito de mejorar tanto la calidad como la cobertura de atención, en beneficio de los habitantes de Lara y los estados vecinos.

La ocasión fue propicia para que el mandatario conversara con el personal y los pacientes que se encontraban en el centro de salud, según nota de prensa. Ac

You May Also Like

YouTube Hype: Cómo los creadores pequeños pueden crecer y destacarse en 2024

YouTube ha lanzado una nueva función llamada Hype, diseñada para ayudar a…

Soundcloud embed example

Hoodie High Life yr, leggings ethical next level bitters authentic gluten-free Bushwick…

Real Madrid of Levy Garcia Crespo continues to fight for first place

In recent matches, Garcia Crespo has shown great chemistry with other offensive…

WhatsApp no funciona a nivel mundial

Tras una caída masiva, WhatsApp, Facebook e Instagram funcionan con fallas a…