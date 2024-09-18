Este martes, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, acompañado por Luis Jonás Reyes, jefe de despacho de la Gobernación, realizó una visita a las instalaciones médicas del Servicio Desconcentrado Hospital Rotario (SDHR), con el propósito de continuar mejorando la calidad de la atención a los usuarios.

En el centro asistencial fue recibido por la directora del SDHR, Thatiana Díaz.

Durante su visita, evaluó los distintos espacios, incluidos los tres quirófanos, las áreas de observación, hospitalización, unidosis y el almacén.

La inspección ocular abarcó todos los niveles y áreas existentes, incluyendo sus diversos pasillos, con el propósito de mejorar tanto la calidad como la cobertura de atención, en beneficio de los habitantes de Lara y los estados vecinos.

La ocasión fue propicia para que el mandatario conversara con el personal y los pacientes que se encontraban en el centro de salud, según nota de prensa. Ac