Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes
  • 6 de marzo de 2026
Sabrina Bacal, politólogo y analista política, y Sasha Escalante, periodista desde el sur de Florida, analizaron en el programa Club de Prensa de NTN24 la llamativa cumbre de este sábado en Miami en la que participará el presidente Donald Trump junto con varios líderes latinoamericanos.

A la cita, cabe recordar, se encuentran invitados líderes de naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Algunos de los nombres confirmados para la cita son los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Argentina, Javier Milei.

“El momento no es casual porque durante estos meses hemos visto como Estados Unidos ha dado pasos firmes contra las redes criminales transnacionales, entre ellos operaciones contra cárteles en México y vimos lo que pasó con la extracción de Maduro”, expresó Escalante.

La periodista mencionó que Estados Unidos maneja “una retórica cada vez más durasobre la necesidad de usar fuerza nacional contra organizaciones criminale”s.

“Esto sugiere que Washington está tratando de organizar su estrategia hemisférica de seguridad. La Cumbre de el Doral puede ser este espacio donde Estados Unidos busque alinearse con gobiernos de la región que estén comprometidos con esa nueva estrategia. Las ausencias también comunican”, resaltó.

En ese sentido, vale la pena mencionar que a la cumbre no están citados líderes de Colombia, México y Brasil.

Sabrina Bacal consideró que los países invitados son aquellos que están ideológicamente “alineados con Estados Unidos”. “Son aquellos a los que Trump puede dictarles cual sería su visión de escudo de las Américas. No están invitados varios de los países más fuertes en términos de la lucha contra los carteles”.

“Llama la atención de México, Colombia y Venezuela pese a la colaboración de Delcy Rodríguez”, remarcó.

