“Nos estamos encargando, es cuestión de tiempo”: Trump hace advertencia a Cuba y habla de Venezuela en frente de Messi y jugadores del Inter Miami

  • 6 de marzo de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami CF, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS).

La ceremonia se realizó como un reconocimiento protocolario al equipo por haberse coronado campeón de la liga norteamericana durante la temporada anterior.

Messi ingresó al Salón Este junto a Donald Trump y Jorge Mas, uno de los propietarios del club.

Durante el evento, el gobernante de EE. UU. saludó al capitán argentino con un apretón de manos y le expresó: “Gran trabajo”.

Al acto asistió toda la plantilla del equipo, incluidos varios de sus jugadores más destacados y miembros de la directiva del Inter Miami.

Cabe acotar que este hecho histórico representó la primera ocasión en que Messi visitó la residencia presidencial de Estados Unidos y sostuvo un encuentro oficial con un presidente de esa nación.

Delante del astro argentino y todo el plantel de ‘las garzas’, Trump habló del régimen cubano y el régimen venezolano.

Sobre Cuba mencionó: “Nos estamos encargando, es cuestión de tiempo, los cubanos podrán regresar”.

Respecto a Venezuela aseveró: “Estamos trabajando con Delcy Rodríguez, nos va de maravilla, es fantástico lo que estamos haciendo con el petróleo”.

En cuanto a balompié, Trump comentó: “Estoy muy contento de tenerlos aquí, en un año que seguramente tendrá mucho ‘soccer’, o como dicen otros ‘fútbol’, ustedes hicieron un gran trabajo”.

Hasta la fecha Trump mantiene una relación estrecha y frecuentemente mediática con el mundo del deporte.

