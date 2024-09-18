Una familiar relató que, la noche del miércoles, alrededor de las 11:20 p.m., comenzaron a escuchar gritos provenientes del interior del recinto. Explicó que, al intentar escucharlos, se enteraron de que un detenido, quien desde hace 16 meses tiene un tutor médico, estaba sangrando presuntamente tras haber sido torturado por un custodio

Familiares de los presos políticos en el Rodeo I exigen su liberación | Foto: Maryorin Méndez / AFP

Presos políticos recluidos en la cárcel Rodeo I, en la ciudad de Guatire del estado Miranda, gritaron en la noche del miércoles para pedir auxilio y denunciar la golpiza que presuntamente un custodio le propinó a uno de los detenidos, a quien identificaron como Enzo Flores.

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos condenó la situación de “grave vulnerabilidad” dentro del centro penitenciario.

La alerta surgió cuando familiares de presos políticos, que permanecen en las afueras del penal desde hace casi dos meses, escucharon gritos provenientes del interior del recinto. Según relataron en un video publicado en las redes sociales, a las 11:20 de la noche comenzaron a oír llamados de auxilio, por lo que subieron a una colina cercana para intentar entender lo que ocurría.

“Esta noche 25 de febrero a las 11:20 de la noche comenzaron nuestros familiares a gritar en el Rodeo I. La información que pudimos obtener es que aquí adentro hay una persona de nombre Enzo Flores, que tiene 16 meses con un tutor médico y fue golpeado, lo que le produjo un sangrado”, expresó una familiar.

Pidieron la intervención de la Cruz Roja

En otro video se escucha a familiares afirmar: “Están gritando los reclusos, están pidiendo auxilio. Están pidiendo la intervención de la Cruz Roja para un tal Flores, que lo están torturando. Estamos desprotegidos”.

Además de la presunta agresión, los familiares denunciaron hostigamiento por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana cuando intentaban obtener información. “Funcionarios llegaron a persuadirnos, sin embargo, no nos quitamos del lugar”, señalaron.

Indicaron también que quienes se acercaron a la entrada del penal en busca de una versión oficial no recibieron respuestas de los oficiales.

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos manifestó “profunda preocupación por la opacidad y los tratos crueles reportados” y exigió una respuesta inmediata de las autoridades penitenciarias.

Asimismo, responsabilizó al Estado por la integridad física de Enzo Flores y del resto de los privados de libertad.

Mientras avanza la Ley de Amnistía

La denuncia ocurre en paralelo a la aplicación de la recién aprobada Ley de Amnistía. El mismo miércoles, el presidente de la comisión parlamentaria encargada de su implementación, el diputado chavista Jorge Arreaza, informó que 185 presos políticos ya contaban con libertad plena.

Arreaza detalló además que 3.266 personas con medidas cautelares —como presentación periódica ante tribunales o prohibición de salida del país— recibieron libertades plenas.

Según explicó, en las últimas horas el número de solicitudes pasó de más de 3.000 a 6.487.

La ley, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, establece que los tribunales deben resolver las solicitudes en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, Arreaza reconoció que es “imposible” que la norma cubra todos los casos.

Hasta el momento no se ha publicado un listado oficial de beneficiarios