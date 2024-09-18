Presidente de la FCU – UCV denunció persecución tras protesta por presos políticos

Este jueves, el movimiento estudiantil venezolano marchó en varias ciudades del país para exigir libertad de todos los presos políticos

El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU – UCV) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Miguelangel Suárez, denunció la noche del jueves una persecución por parte de un carro particular tras celebrar una manifestación en la casa de estudios para exigir la libertad de los presos políticos.

En un video publicado en X, Suárez explicó que el vehículo los persiguió desde el momento que salieron de la UCV, por la autopista Francisco Fajardo, así como por las urbanizaciones El Rosal y Altamira.



El líder estudiantil indicó que decidió regresar a la universidad y cuando ingresó a la oficina de seguridad de la casa de estudios, el vehículo se retiró.

«Nosotros hacemos responsable al Estado, a la señora Delcy Rodríguez, de cualquier cosa que nos pueda suceder», añadió.



Suárez dijo que esta acción se da luego de la manifestación en la UCV, con motivo del Día de la Juventud, en la que los estudiantes exigieron la libertad de todos los presos políticos en el país.



«A nosotros no nos asusta esto y no crean que van a lograr desmovilizarnos», apuntó.



Este jueves, el movimiento estudiantil venezolano marchó en varias ciudades del país para exigir libertad de todos los presos políticos.



Cientos de personas se congregaron en la UCV, donde dirigentes estudiantiles y ciudadanos se movilizaron dentro y en las afueras del campus en Caracas, en lo que representa una de las movilizaciones opositoras con más convocatoria desde hace poco más de un año.



Suárez aseguró que seguirán presionando «hasta que se restituyan todos los derechos civiles y políticos», mientras pidió que «cese la persecución» y lograr garantías que lleven al país a una transición democrática.



El 27 de enero, el estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos confrontó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se encontraba en las inmediaciones del campus, para exigirle la liberación de todos los presos políticos en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado el 8 de enero.



Este jueves, la Asamblea Nacional aplazó para la próxima semana la segunda y última discusión sobre el proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.