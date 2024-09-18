La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó profunda preocupación por la situación del dirigente político y exigió su liberación inmediata y sin restricciones

Actualmente, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa cumple arresto en su residencia en Maracaibo, estado Zulia| Foto Archivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este jueves al Estado venezolano la liberación “inmediata y sin restricciones” del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, así como del resto de las personas detenidas por motivos políticos.

En un pronunciamiento difundido en la red social X, el organismo expresó su “profunda preocupación” por la situación del dirigente, quien es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La comisión advirtió que la recaptura del dirigente, ocurrida horas después de su excarcelación, refleja la ausencia de garantías del Estado de derecho y vulnera estándares interamericanos en materia de derechos humanos.

Recaptura tras excarcelación de Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa había sido liberado el 8 de febrero, tras permanecer casi nueve meses privado de libertad. Sin embargo,menos de un día después fue interceptado por sujetos armados y encapuchados cuando se trasladaba en vehículo.

Posteriormente, el Ministerio Público informó sobre su recaptura y solicitó que fuera sometido a régimen de arresto domiciliario, alegando presuntas violaciones a medidas sustitutivas.

Actualmente, el dirigente cumple arresto en su residencia en Maracaibo, estado Zulia. Su hijo, Ramón Guanipa, denunció que la medida incluye el uso de grillete electrónico, prohibición de declarar a medios de comunicación o publicar en redes sociales, así como presencia policial permanente en las afueras de la vivienda.

“Casa por cárcel sigue siendo prisión”, expresó, al tiempo que exigió libertad plena para su padre y para todos los presos políticos.

Según la familia, el traslado a Maracaibo se ejecutó sin notificación formal. Aseguraron que conocieron la decisión cuando funcionarios policiales se presentaron en la residencia para ejecutar la medida.

Tras su excarcelación inicial, Guanipa había ofrecido declaraciones públicas en las que llamó a la reconciliación nacional “con la verdad” y sostuvo que Venezuela tiene derecho a ser un país libre.

La CIDH subrayó que este tipo de actuaciones refuerzan la vulnerabilidad de personas opositoras o percibidas como tales frente a detenciones arbitrarias y opacidad informativa.