Por qué el gobierno de Sánchez se negó a que EE.UU. use sus bases en España para atacar a Irán

Estados Unidos cuenta con dos bases en territorio español: la base aérea de Morón de la Frontera y la naval de Rota, ambas en Andalucía, en el sur del país, donde hay unos 8.000 efectivos

Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

El último impasse en las relaciones entre España y Estados Unidos va más allá de palabras.

El gobierno del presidente Pedro Sánchez se negó a permitir que EE.UU. use las bases militares que tiene en el país mediterráneo para atacar a Irán.

Y la respuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump, llegó este martes, cuando anunció que su país suspendería todo comercio con España.

“España ha sido terrible”, declaró. “Vamos a suspender todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, añadió.

Este miércoles, Sánchez contestó a Trump y ha refutado enérgicamente la amenaza de su homólogo estadounidense. En un discurso televisado y sin preguntas, habló de las guerras de Ucrania y Gaza, así como la de Irak. Y dijo que “la posición del gobierno se puede resumir en cuatro palabras: ‘No a la guerra'”.

“Es inaceptable que algunos presidentes utilicen la niebla de la guerra para encubrir sus fracasos”, afirmó Sánchez, sin mencionar a Trump.

EE.UU. cuenta con dos bases en territorio español: la base aérea de Morón de la Frontera y la naval de Rota, ambas en Andalucía, en el sur del país, donde hay unos 8.000 efectivos.

El motivo que alegó el gobierno de España para que EE.UU. no use esas dos bases para su ofensiva en Irán es que esta no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países.

“No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio (de Cooperación para la Defensa) y para nada que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas”, dijo este lunes el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

A su vez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, remarcó que este tipo de “actuaciones” requieren “amparo internacional”, y que la ofensiva contra Irán carece de “ese marco de legalidad internacional” porque EE.UU. e Israel “están actuando unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional”.

A su vez, Sánchez dijo este domingo que los “dos países atacaron a Irán unilateralmente sin contar con la comunidad internacional”.

Así, este lunes se supo que EE.UU. había trasladado una decena de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker desde las bases de Morón y Rota a otras instalaciones militares en Europa.

Los KC-135 imprescindibles para sostener operaciones aéreas a larga distancia y su función consiste en reabastacer de combustible en vuelo a cazas y bombarderos.

La base naval de Rota es un enclave estratégico en el Mediterráneo | JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images

Tras conocerse las declaraciones de este martes de Trump, el gobierno español dijo que si Washington quiere cambiar su relación comercial con España, “deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU.”.

El Ejecutivo de Sánchez defendió que España es “un miembro clave de la OTAN” y que cumple con sus compromisos y contribuye “de forma destacada” a la defensa del territorio europeo.

“También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EE.UU., con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”, agregó.

Los motivos legales

Las bases militares de Estados Unidos en España tienen un papel clave por su posición estratégica, en el sur de la península ibérica.

La de Morón, en Sevilla, es una base aérea, y la naval de Rota es una instalación conjunta donde la armada estadounidense opera junto a la OTAN y a las fuerzas españolas

El origen de estas bases está en un acuerdo entre ambos países conocido como los Pactos de Madrid, que se firmaron en 1953 entre el entonces presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower y el dictador Francisco Franco.

Desde entonces, se han ido renovado los convenios.

Es precisamente el Convenio Bilateral de Cooperación para la Defensa de 1988 el que exige la autorización de España para que EE.UU. pueda usar las bases en determinadas operaciones.

Sucede también en misiones de tránsito y reabastecimiento de aeronaves: los vuelos deben encajar en los fines del convenio y contar con la autorización española correspondiente.

Trump dijo que romperá las relaciones comerciales con España | Getty Images

“Fuera de la legalidad internacional”

Sánchez calificó la intervención militar de EE.UU. e Israel en Irán de “injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional”, no sin remarcar que esto no es incompatible con “estar contra un régimen odioso como es el régimen iraní”.

Ana Salazar, politóloga y presidenta de la Asociación de Comunicación Política de España (ACOP) explica que, en este sentido, esto “se trata de la interpretación jurídica que hace el Estado español, considerando que una operación militar que no cuenta con el respaldo explícito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que no se inscribe claramente en un marco defensivo compartido, requiere una autorización expresa que, en este caso, no se ha concedido.”

Según Salazar, en el caso de los convenios bilaterales, cada país de la Unión Europea (UE) tiene condiciones jurídicas y políticas propias, “y de ahí que estemos viendo respuestas distintas”.

“No es una fractura europea, sino la consecuencia de arquitecturas legales diferentes”.

España ha sido el país de la UE que ha mostrado la posición más dura en contra de la ofensiva EE.UU. e Israel en Irán.

Aun así, el gobierno de Sánchez ha llamado a consultas al embajador iraní en España para trasladarle la “condena a todos los ataques que están realizando a prácticamente todos los países de Oriente Medio”, una medida que no ha tomado con los representantes de EE.UU. e Israel.

En clave de política

Más allá de las cuestiones legales, algunos analistas creen que detrás de la posición del gobierno español hay otros motivos

“El primero es porque puede hacerlo. No es un motivo menor”, explica Javier Martín Merchán, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas (España).

Martín también señala cuestiones de política interna. “Ni al gobierno ni a sus socios parlamentarios les interesa tener una actitud de connivencia con la Administración Trump. Y, a la vez, la sociedad en española en general suele ser adversa a cualquier tipo de decisión que implique la participación directa o indirecta en conflictos bélicos, y eso es algo relativamente transversal a las ideologías”.

Trump (derecha) este martes junto a Friedrich Merz, canciller de Alemania, precisamente uno de los países que han apoyado el ataque en Irán | Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images

Este no es el primer desencuentro entre Sánchez y Trump desde que el republicano regresara a la Casa Blanca el año pasado.

En junio, el presidente estadounidense amenazó con represalias comerciales contra España por negarse el gobierno de Sánchez a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB), como habían hecho el resto de los países de la OTAN.

El pasado domingo, cuando ya habían comenzado los ataques en Irán, Sánchez dijo: “Venimos advirtiendo de las consecuencias del peligroso precedente de recurrir sistemáticamente a la fuerza más allá y fuera de la legalidad internacional (…). Denunciando el atropello de los derechos humanos como en Gaza, Cisjordania… La vulneración que se hizo al derecho internacional en Venezuela…”.

“En definitiva, nos estamos precipitando de manera muy peligrosa hacia un mundo cada vez más inestable, más inseguro, más belicoso y, por tanto, más injusto para el común de los mortales”, prosiguió.

A pesar de esto, Salazar opina que “en el plano interno, hasta ahora la política internacional le ha funcionado bastante bien (a Sánchez) tanto en el espacio parlamentario como en su espacio electoral”.

Por otro lado, la politóloga cree que el ámbito internacional le ha servido a Sánchez a menudo como “espacio de oportunidad que le permite activar su perfil multilateralista, mostrarse como actor relevante en Bruselas y reforzar una imagen de autonomía”.

Por su parte, Martín Merchán cree que en un contexto donde “hay un reordenamiento de la hegemonía estadounidense y las relaciones internacionales son más diversas, España puede desmarcarse un poco de Estados Unidos sin que esto le suponga una desvinculación total de la Alianza Atlántica”.