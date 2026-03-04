Hallan sin vida al periodista Walter Alexander Jaimes en Mérida

En junio de 2025, Jaimes denunció varios hechos de corrupción en la Policía del Municipio Tovar y funcionarios de ese cuerpo intentaron llevárselo detenido a la fuerza

Las autoridades del estado Mérida informaron este martes sobre el hallazgo del cadáver del periodista Walter Alexander Jaimes, reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado sábado 28 de febrero.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa detalló en X que el cuerpo de Jaimes, de 49 años de edad, fue localizado el domingo en una zona boscosa cerca del sector El Anís, en la carretera La Variante, municipio Sucre.

“Fue hallado sin documentación y con el rostro golpeado y quemado, lo que impidió su identificación inmediata”, aseguró la organización en la red social.

El periodista Daniel Molina Quiñonez renoció el cuerpo durante la mañana de este martes en la sede de la delegación estadal Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El SNTP condenó este crimen y exigió a las autoridades una investigación “seria, exhaustiva y transparente” que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con el gremio periodístico de Mérida en este momento de profundo dolor”, agregó en el mensaje.

Jaimes era oriundo de Tovar y se graduó en Comunicación Social y en Artes Visuales en la Universidad de Los Andes (ULA). Además, ejercía como locutor y docente universitario.

En junio de 2025, el periodista denunció haber sido víctima de amedrentamiento por parte de funcionarios de la Policía del municipio Tovar.

Jaimes grabó el momento en que los uniformados intentaron entregarle una citación judicial sin explicar las razones. El periodista, visiblemente preocupado, se negó a recibir el documento y exigió conocer el motivo de la convocatoria policial.

“Amigos, a esta hora de la noche unos funcionarios de la policía estadal del estado Mérida me están amedrentando, me quieren llevar a la fuerza… ustedes me tienen que decir en qué calidad voy”, expresó el reportero en el material audiovisual.

El exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray aseguró en X que este acontecimiento surgió luego de que Jaimes denunciara actos de corrución en la Policía de Tovar.