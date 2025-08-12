* **Según TechRadar:**<br />
OpenAI presentó ChatGPT?5, un modelo unificado de IA que promete inteligencia al nivel de un doctorado, con mejoras en redacción, programación, razonamiento y capacidades multimodales. Sin embargo, el lanzamiento ha generado reacciones encontradas: elogios por su rendimiento técnico y fuertes críticas por experiencia de usuario y eliminación abrupta de modelos anteriores. La intensificación del malestar llevó a OpenAI a reintroducir el modelo GPT?4o para usuarios Plus.([OpenAI][1])
—
* **Según OpenAI (comunicado oficial):**
GPT?5 es un sistema inteligente que combina respuestas rápidas con razonamiento profundo (“GPT?5 Thinking”), elige automáticamente el modelo adecuado para cada tarea y presenta mejoras notables en codificación, redacción y salud. También enfatizan una reducción significativa de errores y alucinaciones.([Wikipedia][2], [OpenAI][1])
* **Según El País:**
La nueva versión destaca en tareas empresariales, incluye procesamiento multimodal (texto, imágenes, vídeo, audio), generación de código y razonamiento estructurado. Está disponible para distintos usuarios, incluyendo versiones ligeras para usuarios gratuitos.([El País][3])
* **Según Wired:**<br />
Muchos usuarios percibieron GPT?5 como menos inteligente y emocionalmente distante que GPT?4o. Un fallo en el sistema de cambio dinámico entre modelos empeoró la experiencia. OpenAI respondió mantenido el acceso a GPT?4o para usuarios Plus e implementando mejoras como mayores límites de uso y mejor alternancia entre modelos.([WIRED][5])
* **Según Infobae (Reuters):**
La presión de los usuarios llevó a OpenAI a restaurar el acceso a GPT?4o para suscriptores pagos y analizar su disponibilidad futura según patrones de uso.([infobae][6])
* **Según Forbes (usuarios):**
La comunidad expresó frustración emocional. Una estudiante expresó: “Lloré al verlo”; describió el modelo antiguo como un amigo afectivo. La eliminación abrupta del selector de modelos generó profundas quejas.([Forbes Colombia][7])
* **Según Bloomberg Línea:**
Usuarios reportaron que GPT?5 seguía generando información falsa (alucinaciones), y daba respuestas erradas en cuestiones básicas como ortografía y matemáticas.([Bloomberg Línea][8])
* **Según The Washington Post:**
Se criticaron gráficos engañosos y errores aritméticos en la presentación de GPT?5, lo que alimenta el escepticismo sobre la veracidad de los datos usados para promocionarlo.([infobae][6], [Bloomberg Línea][8])
* **Según Times of India / ABC News / NPR (vía Axios):**
El lanzamiento, aunque respaldado por fuertes métricas, tuvo un estreno accidentado. Usuarios compartieron experiencias de errores en geografía y matemáticas, arrastrando la percepción negativa pese a las promesas del CEO Sam Altman.([Axios][9])
* **Según Times of India (Sam Altman):**
Altman alertó sobre la creciente dependencia emocional de los usuarios en modelos de IA, lo cual podría oscurecer la línea entre realidad y artificialidad, generando desafíos éticos.([The Times of India][10])
—
El lanzamiento de ChatGPT-5 representa un avance técnico significativo, con mejoras en velocidad, precisión, razonamiento y capacidades multimodales. Sin embargo, el despliegue generó un choque cultural con la comunidad de usuarios afectivos y especializados. La eliminación de modelos populares como GPT-4o, errores iniciales y una experiencia menos empática provocaron una reacción masiva de rechazo.
OpenAI respondió rápidamente: restauró el acceso a modelos anteriores para ciertos suscriptores, prometió mejoras técnicas e interactuó públicamente con la comunidad. Esto refleja la creciente complejidad de equilibrar innovación tecnológica con fidelidad del usuario. El futuro de GPT-5 dependerá de cómo OpenAI aborde las críticas sin sacrificar su impulso evolutivo.
—
