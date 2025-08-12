* [as.com](https://as.com/us/actualidad/estados-unidos-ofrece-recompensa-de-50-millones-por-informacion-que-lleve-al-arresto-de-nicolas-maduro-n/?utm_source=chatgpt.com)

Estados Unidos elevó la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro a **50 millones de dólares**, calificándolo de narcotraficante y amenaza para la seguridad nacional. También ofrece **25 millones de dólares** por Diosdado Cabello, su efectivo número dos, vinculado al Cártel de los Soles y señalado por narcoterrorismo ([as.com][1]).

* **Según El País y Reuters / AFP:**<br />

El anuncio ha profundizado la tensión diplomática. El régimen venezolano lo definió como una estrategia propagandística —una “burda operación de propaganda política”— diseñada para desacreditar su liderazgo. Dicha reacción fue encabezada por el ministro de Exteriores Yván Gil ([en.wikipedia.org][2], [huffingtonpost.es][3]).

* **Según Miami Herald (vía hoy):**

Nicolás Maduro respondió lanzando una intensa campaña publicitaria dentro de Venezuela, con afiches, concentraciones masivas y mensajes coordinados con las fuerzas armadas, especialmente con el ministro de Defensa y Diosdado Cabello, para contrarrestar el impacto político del anuncio estadounidense ([infobae.com][4]).

* **Según Times of India y Times (UK):**

Analistas consideran que la recompensa de 50?millones representa un símbolo político más que una herramienta efectiva. Dudan que surta efecto práctico dada la consolidada estructura de poder que rodea a Maduro. La medida sirve más bien para reforzar el discurso de firmeza de EE.UU. frente al chavismo ([thetimes.co.uk][5]).

—

La decisión de EE.UU. de duplicar la recompensa por Maduro y aumentar considerablemente la de Cabello representa una escalada clara en la estrategia estadounidense contra el régimen venezolano. Más que una medida operativa para capturarlos, apunta a presionar políticamente, aislar internacionalmente a sus líderes y fortalecer el discurso del gobierno de Trump contra el narcoterrorismo.

El gobierno chavista ha activado una defensa mediática vigorosa, alineando la narrativa interna y los símbolos de poder militar en respuesta a lo que llaman agresión externa. Sin embargo, los observadores internacionales subrayan que, dadas las estructuras de control dentro del régimen, la eficacia práctica de estas recompensas es limitada y su principal valor reside en su efecto simbólico y comunicacional.

—

