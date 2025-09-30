Aunque la actriz y el músico hacían esfuerzos por hablar a diario, el tiempo separados fue cada vez más evidente. Su distancia se hizo inusual tras la muerte de la madre de Kidman en septiembre de 2024, un golpe muy duro para la actriz.

La pareja había celebrado sus 19 años de matrimonio en julio (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/File Photo)

Nicole Kidman y Keith Urban han puesto punto final a una de las relaciones más estables y queridas de Hollywood. La actriz australiana presentó oficialmente la demanda de divorcio después de 19 años de matrimonio, confirmaron TMZ y PEOPLE este 30 de septiembre.

La noticia llega apenas un día después de que trascendiera la separación de la pareja, que aparentemente llevaba meses lidiando con una crisis en ebullición.

El lunes 29 de septiembre se informó que la protagonista de Moulin Rouge! y el cantante de country estaban separados, un hecho que, según fuentes cercanas, no fue del todo inesperado.

“Realmente no ha sido un secreto, y han estado viviendo separados por un tiempo”, aseguró una fuente a People.

Al día siguiente, la revista confirmó que Kidman, de 58 años, había iniciado los trámites legales para terminar la unión con Urban, de 57.

El músico se habría quejado de la falta de cercanía con su esposa debido a sus agendas complicadas, según Daily Mail (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según el mismo medio, la decisión habría sido dolorosa para la actriz, quien intentó salvar la relación.

“Nicole no quería esto y había estado luchando para salvar el matrimonio”, dijo un informante a People. El medio también reportó que la familia de la actriz ha sido un gran sostén en este difícil momento: “La hermana de Nicole [Antonia] ha sido un pilar para ella y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente”.

¿Cuál fue la causa del divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban?

En los documentos a los que tuvo acceso TMZ se establece “diferencias irreconciliables” como motivo del divorcio. La actriz también solicitó conservar la custodia principal de sus hijas menores.

El acuerdo de disolución matrimonial, firmado por ambas partes según el medio, incluye un plan de crianza compartida y un formulario de manutención infantil.

En dicho plan, se estipula que las niñas pasarán 306 días al año bajo el cuidado de Nicole y 59 días con Keith, y que todas las decisiones importantes relacionadas con su educación y su salud deberán tomarse de manera conjunta.

La demanda de divorcio sugiere que la custodia principal de sus hijas queda en manos de Nicole Kidman (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Cómo se supo la verdad

El primer reporte sobre el distanciamiento de la pareja lo dio a conocer TMZ, que señaló que Urban ya había adquirido una nueva residencia en Nashville y se había mudado de la casa familiar. Esta drástica decisión habría sido tomada a inicios del verano boreal.

En paralelo, Daily Mail reveló que los problemas más profundos habrían estado ligados a la falta de intimidad y a sus apretadas agendas profesionales.

“Keith nunca ve a Nicole, ya sea porque ella está filmando o él está de gira”, dijo un informante al tabloide. Otro cercano agregó que la principal queja del músico fue la “frialdad creciente” en el matrimonio: “La intimidad no está ahí, solo están cumpliendo con la rutina [de estar casados]. Keith tuvo que decirle que no era feliz”.

Fuentes cercanas afirmaron que Kidman intentó salvar la relación, pero Urban optó por la separación (REUTERS/Shelby Tauber)

Según el medio británico, la actriz no vio venir dicho reclamo y quedó “desconcertada”.

La crisis coincide con una etapa particularmente ocupada para ambos. Mientras Kidman filmaba en Londres la esperada secuela de Practical Magic (1998), motivo por el que alquiló una mansión en Hampstead por más de 80.000 dólares mensuales, Urban continuaba con su High and Alive World Tour, que lo mantuvo fuera de casa desde mayo.

Aunque la actriz y el músico hacían esfuerzos por hablar a diario, el tiempo separados fue cada vez más evidente. Su distancia se hizo inusual tras la muerte de la madre de Kidman en septiembre de 2024, un golpe muy duro para la actriz.

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en enero de 2005 durante la gala G’Day USA en Los Ángeles, aunque él tardó cuatro meses en llamarla para tener una cita. Un año después, en junio de 2006, se casaron en una íntima y romántica ceremonia en Sídney, Australia.

Durante casi dos décadas, fueron considerados una de las parejas más sólidas de la industria del entretenimiento. Tuvieron dos hijas: Sunday Rose, hoy de 17 años, y Faith Margaret, de 14. La actriz, además, es madre de Bella (32) y Connor (30), a quienes adoptó junto a Tom Cruise en su primer matrimonio.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez

