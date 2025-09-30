Los colombianos pasan más de 3 horas al día en estas plataformas convirtiendolas en el espacio ideal para impulsar las ventas de los emprendedores digitales.
Colombianos pasan más de 3 horas al día en redes sociales
Según el informe DataReportal Colombia 2025, el 93% de los usuarios de internet en el país usan redes sociales, con una distribución equitativa entre mujeres y hombres.
