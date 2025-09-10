Author
Base líquida: Sustituye parte de la leche indicada en la receta por Chicha Natulac.

EntornoInteligente.com/ Chicha con el toque especial de canela. Una nueva propuesta invita a redescubrir el sabor familiar con una nota distintiva

 

La chicha es una bebida tradicional arraigada en el corazón de Venezuela, evoca recuerdos de infancia y sabores caseros. Es nutritiva y una elección predilecta para acompañar momentos especiales o simplemente para disfrutar en cualquier instante. Pero, ¿qué pasaría si a este clásico le añadiéramos un detalle que elevara su sabor a una dimensión inesperada?

 

La canela, una especia aromática con historia milenaria, es el secreto mejor guardado de la chicha Natulac, tan suave y deliciosa que querrás servirte otro vaso. Su calidez y dulzura natural complementan de manera sublime la cremosidad de la bebida, brindando una experiencia sensorial única que deleita el paladar.

 

Sabor auténtico y natural

En este contexto, la Chicha Natulac se presenta como la base ideal para explorar nuevas sensaciones. Esta bebida elaborada con ingredientes naturales: harina de arroz precocida y sólidos lácteos, con un toque de sabor a canela y vainilla, ofrece una experiencia sensorial única, rica y cremosa. Además, no contiene conservantes ni colorantes artificiales, lo que resalta su sabor auténtico y natural.

 

Este producto se encuentra disponible en prácticas presentaciones de Tetra Pak de 946 cm³ y 473 cm³, ideales para disfrutar en casa o llevar a cualquier lugar. Se somete a un proceso de esterilización UHT que garantiza su calidad y larga duración.

 

Postres con Chicha Natulac

La Chicha Natulac, con su textura cremosa y sabor a vainilla y canela, es un ingrediente versátil para postres venezolanos y creativos. Aquí tienes varias ideas para aprovecharla:

 

1. Quesillo de chicha

Resultado: Un quesillo más aromático y cremoso, con notas de arroz y especias.

 

2. Chicha cake de chocolate

Mezcla húmeda: Usa Chicha Natulac en lugar de leche para preparar la receta.

Textura: Esponjosa y con sabor profundo gracias a la mezcla de arroz y cacao.

Ideal para: Cupcakes, tortas tipo poundcake o bizcochos caseros.

 

3. Panquecas o waffles

Sustitución parcial: Reemplaza la leche por Chicha Natulac en la mezcla.

Sabor: Añade canela extra o ralladura de limón para un toque cítrico.

Acompañamiento: Sirve con frutas frescas y sirope de papelón.

 

Así, este delicioso producto no solo es una opción versátil y de calidad para el día a día, sino también el lienzo perfecto para aquellos que buscan innovar y añadir un toque gourmet a sus bebidas y postres tradicionales.

 

Si quiere más información sobre la marca y su portafolio de productos puede visitar su sitio web: www.natulac.com y/o sus redes sociales: Instagram (@natulacoficial) y Facebook (Natulac).

 

 Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales

 

