Premios ATEG 2025 de Arquitectura, Ingeniería y Arte Otilio García

Una iniciativa de ATEG para promover las ventajas del uso del acero galvanizado como material clave en la Europa circular y climáticamente neutra

El 17 de octubre finaliza el plazo para presentar el boletín de inscripción



La Asociación Técnica Española de Galvanización, ATEG, ha convocado la décima edición de sus Premios ATEG 2025 de Arquitectura, Ingeniería y Arte Otilio García, certamen que premia el uso innovador, sostenible y destacado del acero galvanizado por inmersión en caliente o galvanizado general, en los ámbitos de la arquitectura, ingeniería y arte.

Los Premios ATEG se dirigen a todas aquellas obras realizadas en España y Portugal que utilicen acero galvanizado, destacando la importante contribución de este material en la arquitectura e ingeniería sostenibles. En la categoría de arte, ATEG quiere destacar el bello acabado que proporciona el acero galvanizado.

El plazo para presentar el boletín de inscripción se cerrará el 17 de octubre, y para la recepción de los trabajos el 30 de noviembre de este año.

Las obras deben haberse finalizado entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de octubre de 2025, En la categoría de arte, las obras están exentas de cumplir este requisito, únicamente deben haberse galvanizado antes del 15 de octubre de 2025. No podrán participar los trabajos que hayan concursado en anteriores convocatorias.

Se otorgarán tres premios: Premio ATEG 2025 de Arquitectura, Ingeniería y Arte Otilio García de 6.000 euros; Premio Especial Asturiana de Zinc de 3.500 euros: y un accésit de 2.000 euros.

El Jurado está constituido por Natalia Bielsa, directora técnica del CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España); Ana López Sánchez-Vegazo y Carmen López Sánchez-Vegazo, galardonadas en la última edición de los Premios ATEG 2023; y el presidente de ATEG, Manuel López Caamaño. El fallo tendrá lugar a principios del 2026.

El jurado valorará especialmente la amplitud y relevancia del uso de acero galvanizado y su importancia en el diseño y ejecución del proyecto, así como su carácter innovador y creativo. También tendrá en cuenta la aportación del acero galvanizado desde el punto de vista de la reutilización, durabilidad, reciclabilidad y sostenibilidad; así como las ventajas de su uso como la seguridad, versatilidad en el diseño, economía, menor huella de carbono, menor mantenimiento, y la integración y compatibilidad del proyecto con el entorno donde se encuentre. En cuanto a las obras de arte, se valorará la belleza y su integración en el entorno.

La Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG) representa a los principales actores del acero galvanizado en España, abarcando en torno al 70% de la producción nacional. Con 58 empresas asociadas, entre las que se encuentran galvanizadoras, proveedores e ingenierías, ATEG impulsa un sector clave para la economía española.

La industria, compuesta en su mayoría por pymes familiares, destaca por generar empleo estable y contribuir al desarrollo económico local, destinando el 40% de su producción al sector energético y el 26% a la construcción, consolidando al galvanizado como un material esencial para la economía circular y la neutralidad climática.

España ocupa el cuarto lugar en la Unión Europea en capacidad productiva de acero galvanizado, con 39 plantas operativas que generan más de 200 millones de euros anuales y emplean directamente a unas 3.000 personas.

ATEG celebra este 2025 su 60 Aniversario, sesenta años impulsando un sector fundamental para la transición ecológica del país, creador de riqueza y de empleo.

