MQS y Rafael Núñez Aponte en Fitelven 2025 fomentaron cultura de la ciberseguridad

La Feria Internacional de Telecomunicaciones concluyó de manera fructífera y fue escenario propicio para educar e informar en materia de ciberseguridad

El Sumario – Los venezolanos conectaron presencialmente en Fitelven 2025 con las innovaciones tecnológicas en el amplio campo de las telecomunicaciones, la ciberseguridad, la formación continua y la prevención, de la mano -entre otros especialistas o expertos- de Rafael Núñez Aponte, Director de Más Que Seguridad.

Rafa Núñez dictó una master class referente al ransomware o secuestro de datos, destacando la importancia de concientizar y crear cultura de protección o resguardo, en la que se adentró en cómo hacer efectiva prevención. Uno de los temas que más captaron la atención del público en esta edición del evento fue lo relacionado con la seguridad bancaria y la protección de sus operaciones, con énfasis en los usuarios en línea.

Más Que Seguridad (MQS) y Rafael Núñez hicieron parte de la Fitelven 2025, atendieron a medios y periodistas, interactuaron con el público, felicitaron a los organizadores y brindaron su reconcimiento a la Feria por su consolidación, así como a los diferentes expositores por su positivo crecimiento.

El Poliedro de Caracas fue el lugar de la cita de Fitelven, la feria de telecomunicaciones más grande e importante de Venezuela<br />



