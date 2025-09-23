¡Que no falten las Pachas! Ramo sube el nivel de los pasabocas

Ramo amplía su portafolio de pasabocas con el lanzamiento de Pachas, papas tipo kettle en tres sabores: Pollo Agridulce, Limón Pimienta y Ají Casero.

El nuevo producto busca ampliar los momentos de consumo ofreciendo una opción versátil y con identidad colombiana, alineada a las tendencias globales en snacks.

Bogotá, 19 de septiembre de 2025. Ramo, una de las marcas más queridas y tradicionales de Colombia, anunció la llegada de Pachas, su nueva línea de papas tipo kettle que se suma a la categoría de pasabocas en la que la compañía ha venido creciendo de forma sostenida en los últimos años.

Con este lanzamiento, Ramo refuerza su apuesta por ofrecer productos innovadores y de alta calidad, sumando a su portafolio una propuesta diferencial dentro del mercado de snacks: papas de corte grueso, con cascarita, elaboradas mediante un proceso de fritura más pausado y a una temperatura controlada, lo que realza su crocancia y sabor. Pachas están hechas a la colombiana, y tendrán tres variedades inspiradas en el gusto local: Pollo Agridulce, Limón Pimienta y Ají Casero.

El mercado colombiano de pasabocas ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, impulsado por consumidores que buscan opciones prácticas, sabrosas y cada vez más auténticas. En este contexto, Ramo busca fortalecer su posición ofreciendo un producto que combina tradición y novedad, y que conecta con el gusto local sin perder de vista las tendencias globales.

“Con Pachas damos un paso más en nuestra apuesta por la categoría de pasabocas, ofreciendo un producto que combina calidad, sabor y una propuesta diferenciadora para el mercado colombiano”, afirmó Andrés Victoria, Gerente Senior de Mercadeo “Queremos que nuestros consumidores tengan más opciones para disfrutar las papas, en cualquier momento del día y con un toque muy nuestro”.

Más allá de un pasabocas tradicional, Pachas busca ampliar los momentos de consumo de las papas, posicionándose como un snack versátil que puede disfrutarse en reuniones con amigos, como acompañante en almuerzos informales o como protagonista de recetas creativas. “Este producto representa un paso más en nuestra estrategia de innovación. Queremos sorprender a nuestros consumidores con propuestas que mantengan nuestra esencia, pero que también respondan a las tendencias de consumo actuales”, afirmó Andrés.

Ramo, 75 años horneando el futuro

En 2025, Ramo celebra 75 años de conexiones cercanas, innovación y sabor. Con un legado que ha marcado generaciones, la compañía sigue proyectándose hacia el futuro, reafirmando su compromiso de seguir creciendo y llevando felicidad a más colombianos dentro y fuera del país.

Acerca de Productos Ramo

Ramo es una compañía de snacks colombiana que fabrica y distribuye ponqués, pasabocas y galletas.

Usan la innovación y la tecnología como ejes de su negocio. Cuenta con aproximadamente 3.000 colaboradores en todo el país en diferentes áreas como operaciones, ventas y administración. Tiene presencia a nivel nacional con agencias de distribución, oficinas administrativas y dos plantas ubicadas en Mosquera Cundinamarca. La organización contribuye con el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores promoviendo la diversidad e inclusión.

