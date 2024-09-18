Caracas (EFE).- La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció en la medianoche del domingo que «hombres fuertemente armados» se llevaron al dirigente Juan Pablo Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

«Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata», manifestó Machado en su cuenta de X.



Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de «aproximadamente 10 personas no identificadas» interceptó y «secuestró» a su padre.

La emboscada a Juan Pablo Guanipa

«Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos fe de vida inmediata y su liberación», publicó Ramón Guanipa en las redes sociales del exdiputado.

En un video, detalló que su padre se encontraba en una actividad a las 11:45 hora local (03:45 GMT), sin precisar dónde, cuando lo emboscaron «aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación».

El partido del que forma parte Guanipa, Primero Justicia (PJ), aseguró que el Gobierno lo detuvo «mientras se movilizaba de sitio», al tiempo que hizo responsables a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

«Quienes lo acompañaban aseguran que los apuntaron a todos y montaron a Juan Pablo en un Toyota Corolla color plateado», señaló PJ en su cuenta de X.

Horas excarcelado

A Guanipa lo habían excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado, mismo día cuando se cumplía un mes desde que Jorge Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones luego de Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro.

Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir la liberación de estas personas.El exdiputado Juan Pablo Guanipa (i) sostiene una bandera de Venezuela durante una caravana tras su excarcelación este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando lo detuvieron en mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo «boicotear» los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos «actos terroristas», por lo que también resultaron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.