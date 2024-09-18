Motociclistas participan en una caravana en apoyo a familiares de presos políticos este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Durante la mañana de este lunes la ONG Foro Penal actualizó a 426 la cifra de presos políticos excarcelados en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por órdenes del presidente estadounidense Donald Trump.

«10:00 am (Venezuela) 426 excarcelaciones de presos políticos verificadas por el Foro Penal desde el 8 de enero de 2026 (día que se realizó el anuncio sobre excarcelaciones)», confirmó en redes sociales Alfredo Romero, director presidente de la organización no gubernamental.

El reporte de Foro penal se produce justo después de que el pasado domingo, cuando 35 presos políticos volvieron a los brazos de su familia, entre ellos Freddy Superlano, Perkins Rocha, María Oropeza, Dignora Hernández o Jesús Armas.

Lamentablemente, el líder opositor de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, fue sometido a otra desaparición forzada tan solo seis horas después de haber sido excarcelado y de haber recorrido centros de detención con El Helicoide y la Zona 7 para exigir la libertad del resto de presos políticos.

Al respecto, Romero subrayó que «es muy grave que Juan Pablo Guanipa haya sido detenido nuevamente tal como lo ha informado su hijo. Hasta ahora no tenemos información clara sobre quiénes se lo llevaron. Esperamos que sea liberado de inmediato».

El despacho de Tarek William Saab indicó en redes sociales que el Ministerio Público (MP) revocó la excarcelación de Guanipa y pidió al tribunal que sea sometido a prisión domiciliara. Sin embargo, el paradero dirigente opositor permanece desconocido.