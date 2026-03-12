808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

María Corina Machado critica al gobierno español por no ponerse «del lado del pueblo venezolano»

María Corina Machado critica al gobierno español por no ponerse «del lado del pueblo venezolano»
  12 de marzo de 2026
Santiago de Chile, (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado criticó este jueves con dureza al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le acusó de no haberse puesto del lado del pueblo venezolano.

En su primera rueda de prensa tras el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la chavista Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, Machado alabó, sin embargo, la figura del rey Felipe VI por «su apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela».

«Con respecto al Gobierno de España, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina», dijo en Chile, donde el miércoles asistió a la investidura del nuevo presidente, el ultraderechista José Antonio Kast.

«Nosotros hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas y cada gobierno tomara su decisión, si esta del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de venezuela», subrayó.

