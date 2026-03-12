808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra de Hidrocarburos en Venezuela
  • 12 de marzo de 2026
Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a Paula Henao como nueva ministra de Hidrocarburos, cargo que venía desempeñando la mandataria desde agosto de 2024.

«He designado a la ingeniera de petróleo Paula Henao como nueva ministra de Hidrocarburos, con la responsabilidad de continuar impulsando el motor energético de nuestro país», indicó Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

La líder chavista señaló que Henao también deberá trabajar para fortalecer el «desarrollo soberano» de la industria petrolera, gasífera y petroquímica del país suramericano.

Rodríguez dijo confiar en el profesionalismo de la nueva ministra, en su amplia experiencia y trayectoria dentro del Ministerio de Hidrocarburos, donde ejercía como viceministra de Petróleo.

«Avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético, pilar fundamental para el crecimiento y el bienestar del pueblo venezolano», añadió.

Cambios en el gabinete ministerial

Desde el pasado 5 de enero, cuando asumió como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete de ministros, entre ellos la designación de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

Rodríguez juró como mandataria encargada de Venezuela luego de que Estados Unidos capturara a Maduro el 3 de enero en un ataque militar a Caracas y otras tres regiones cercanas.

El pasado enero, semanas después del ataque estadounidense, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para incentivar la inversión extranjera.

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes de marzo del de Interior, Doug Burgum, quien acompañó la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.

La producción petrolera de Venezuela aumentó un 10 % en febrero, cuando volvió a superar el millón de barriles por día (bpd), según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

