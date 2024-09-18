En un mensaje publicado en X, la premio Nobel de la Paz 2025 aseguró que el respaldo de democracias sólidas y respetuosas de los derechos humanos es fundamental para fortalecer una presión efectiva sobre el gobierno chavista

Líder de oposición María Corina Machado | Foto referencial

La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, agradeció al gobierno de Suecia el apoyo que ha ofrecido para una “transición pacífica” en Venezuela.

En un mensaje publicado en X, Machado informó sobre un encuentro sostenido con la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, María Stenergard.

“Agradezco profundamente nuestro productivo encuentro, así como la claridad y firmeza que el gobierno de Suecia ha demostrado respecto a la crisis en Venezuela”, afirmó.

Machado reiteró que en Venezuela no es posible una transición “bajo el yugo de la represión”.

Ante ello, señaló que la liberación inmediata de todos los presos políticos no es solo una exigencia, “sino un imperativo moral innegociable”.

«El respaldo de democracias sólidas y respetuosas de los derechos humanos, como la de Suecia, es fundamental para fortalecer una presión europea efectiva que nos permita concretar una transición pacífica con plenas garantías democráticas», dijo