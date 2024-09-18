El Secretario de Estado Marco Rubio ha volado al país caribeño de St. Kitts y Nevis para las conversaciones el miércoles con los líderes regionales que están inquietos e inseguros sobre las políticas de la administración Trump.

Después de que el presidente Donald Trump ordenara una operación militar el mes pasado para destituir y arrestar al entonces líder de Venezuela, Nicolás Maduro, intensificara las tácticas agresivas para combatir el presunto contrabando de drogas y aumentara la presión sobre Cuba, Rubio está asistiendo a una cumbre de la Comunidad Caribeña, o CARICOM.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche, Trump calificó la captura de Maduro como «una victoria absolutamente colosal para la seguridad de los Estados Unidos» y dijo que «abre un nuevo comienzo brillante para el pueblo de Venezuela».

Rubio dejó Washington, que está cada vez más preocupado por la posibilidad de un ataque militar estadounidense contra Irán, inmediatamente después de que el presidente republicano concluyera su discurso de maratón.

Los líderes del bloque de 15 naciones se están reuniendo para debatir temas urgentes en una región que Trump ha apuntado para una encarnación del siglo XXI de la Doctrina Monroe destinada a garantizar el poder de los Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Trump dijo que su administración está «restaurando la seguridad y el dominio estadounidense en el hemisferio occidental, actuando para asegurar nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la interferencia extranjera».

Los líderes de la CARICOM se han quejado de las medidas de la administración Trump que incluyen demandas a las naciones para aceptar a los deportados de terceros países de los Estados Unidos, rechazar las misiones médicas cubanas y relajar las relaciones con China.

Godwin Friday, recién elegido primer ministro de St. Vicente y las Granadinas, se hizo eco de los temores de muchos líderes europeos cuando dijo que el Caribe está «desafiado por dentro y por fuera».

«Las reglas y prácticas internacionales a las que nos hemos acostumbrado a lo largo de los años han cambiado de manera preocupante», dijo Friday.

Durante la ceremonia de apertura del martes, Terrance Drew, primer ministro de St. El presidente de Kitts y Nevis y CARICOM, dijo que la región «se encuentra en una hora decisiva».

«El orden global está cambiando», dijo. «Las cadenas de suministro siguen siendo inciertas, los mercados de energía fluctúan y los choques climáticos se intensifican».

Al igual que otros líderes, Drew habló sobre el cambio de geopolítica y dijo que la situación humanitaria en Cuba debe abordarse y tomarse en serio, algo que también enfatizó el primer ministro jamaiquino Andrew Holness.

«Debe quedar claro que una crisis prolongada en Cuba no permanecerá confinada a Cuba», advirtió Holness. «Afectará la migración, la seguridad y la estabilidad económica en toda la cuenca del Caribe».

Holness dijo que Jamaica «deficere firmemente la democracia» y que su país también «apoya el diálogo constructivo entre Cuba y los Estados Unidos destinado a la desescalada, la reforma y la estabilidad».

El ministro de Relaciones Exteriores de las Bahamas, Fred Mitchell, dijo a The Associated Press el martes antes de la cumbre que no sabe si los temas individuales saldrán a la mente en conversaciones con Rubio, pero dijo que espera una discusión completa sobre la naturaleza de la relación con los Estados Unidos.

«Se trata de respeto mutuo y un orden basado en reglas», dijo. «Esas son algunas de las cosas que esperaríamos de la reunión, y también estamos disponibles para cualquier diálogo privado con el Sr. Rubio».

Además de las sesiones grupales, Rubio planea reunirse por separado con el anfitrión de la reunión, Drew, y Kamla Persad-Bissessar, primer ministro de Trinidad y Tobago, entre otros, según el Departamento de Estado, que dijo que tiene la intención de discutir formas de promover la seguridad y la estabilidad regional, el comercio y el crecimiento económico.

Durante muchos años, Estados Unidos ha apoyado durante muchos años las iniciativas regionales de seguridad y lucha contra las armas y los narcóticos para los pequeños estados insulares del Caribe.

También se espera que los líderes caribeños hablen de otros temas como la seguridad, las reparaciones, el cambio climático y la financiación, y una economía de mercado única.

La visita de Rubio se produce más de un mes después de que Estados Unidos capturara a Maduro y lo llevara a los Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Maduro se ha declarado inocente, protestando por su captura y declarándose «el presidente de mi país».

Estados Unidos también ha matado al menos a 151 personas desde principios de septiembre en ataques dirigidos a pequeñas embarcaciones acusadas de contrabando de drogas. El último ataque del lunes mató a tres personas en el Mar Caribe.

Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago ha elogiado previamente los ataques. El martes, repitió ese sentimiento, agradeciendo a Trump, Rubio y al ejército estadounidense «por mantenerse firmes contra el narcotráfico» y por su cooperación en asuntos de seguridad nacional.

«El crimen es tan grave que no puedo depender solo de mis militares, de mis servicios de protección», dijo.

También se espera que la situación de Cuba domine las conversaciones en la cumbre de CARICOM.

El coordinador residente de la ONU de Cuba, Francisco Pichon, dijo a AP el lunes que el embargo petrolero de los Estados Unidos está impidiendo que la ayuda humanitaria llegue a aquellos que aún luchan por recuperarse del huracán Melissa, que azotó el este de Cuba a finales de octubre como una tormenta de categoría 3.

Señaló que el bloqueo de energía y la escasez de combustible «afectan a toda la cadena logística involucrada en poder trabajar en Cuba en este momento, en cualquier parte del país».