Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe

Lanzada en 2010, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) es un programa de cooperación en seguridad de los Estados Unidos con trece países caribeños: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. A través de CBSI, los Estados Unidos trabajan para desarrollar las capacidades de los países caribeños para interrumpir el tráfico ilícito y la delincuencia transnacional, promoviendo la seguridad nacional del Caribe y de los Estados Unidos.

Interrupción de la delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilícito

Los Estados Unidos trabajan con las agencias de aplicación de la ley del Caribe para desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), incluidas las TCO involucradas en el tráfico de narcóticos y armas de fuego, y las OCO con vínculos con grupos de tráfico de Sudáfrica y México.

CBSI trabaja con las fuerzas del orden de los Estados Unidos para proporcionar capacitación y asistencia técnica, incluso a través de la Agencia de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En todo el Caribe, CBSI apoya a unidades de aplicación de la ley especializadas y investigadas que trabajan directamente con las fuerzas del orden de los Estados Unidos para llevar a cabo complejas investigaciones sobre el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional.

CBSI apoya a la Unidad de Inteligencia de Armas Criminales (CGIU) de la CARICOM con sede en Trinidad y Tobago. La CGIU trabaja con las fuerzas del orden de los Estados Unidos y utiliza la inteligencia para investigar el tráfico de armas de fuego y los delitos con armas de fuego en la región.

CBSI también proporciona capacitación especializada y tutoría de casos para que los países caribeños investiguen y enjuicien el lavado de dinero y los delitos financieros y la confiscación y reinvierte de activos criminales, centrándose en las fuentes de financiación que permiten las operaciones de TCO.

Seguridad marítima

Los Estados Unidos colaboran con el Sistema de Seguridad Regional (RSS) para detectar e interrumpir el tráfico marítimo ilícito en el Caribe Oriental, incluso mediante el uso de dos aviones de patrulla marítima C-26 donados por los Estados Unidos. El RSS sirve a ocho estados miembros (Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) y desempeña un papel destacado en el tratamiento de las amenazas a la seguridad operativa, incluido el tráfico de drogas, el tráfico de armas y los desafíos de seguridad interna.

El Equipo de Campo de Asistencia Técnica de CBSI (TAFT) es un pequeño equipo compuesto por EE. UU. Guardia Costera y EE. UU. Los ingenieros y logísticos del ejército que ayudan a seleccionar guardias costeros del Caribe y unidades de patrulla marítima mejorar el mantenimiento y la preparación operativa a través de visitas de asistencia técnica. Las operaciones de la TAFT apoyan los esfuerzos de los Estados Unidos para fortalecer la seguridad regional mediante el refuerzo de la seguridad marítima y las capacidades de contra-tráfico de las naciones del Caribe.

En mayo de 2025, Trinidad y Tobago acogió la 40a iteración del Ejercicio Tradewinds, un ejercicio de entrenamiento convoconado por el USSOUTHCOM. El ejercicio reunió a más de 1.000 participantes de 31 países para la capacitación multinacional del personal, la interdicción marítima, la seguridad terrestre y las operaciones de asistencia humanitaria/socorre en casos de desastre, y el escenario del ejercicio se centra específicamente en la lucha contra la amenaza de un actor maligno regional (RMA) y la organización extremista violenta (VEO).

