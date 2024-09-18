“Estoy trabajando mas que nunca en mi vida, porque tenemos que estar todos listos. A cada venezolano le pido estar activo, informado, preparado y no dejarse desmoralizar”, dijo Machado en la conversacion difundida en redes sociales.

Maria Corina Machado llama a los venezolanos a estar listos para un momento decisivo en la historia del pais

La Premio Nobel de la Paz 2025 aseguro que todos los factores se han alineado hacia la libertad y la transicion democratica, e insto a los ciudadanos a mantenerse activos, informados y unidos.

Caracas, 31 de octubre de 2025. — La lider opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, Maria Corina Machado, hizo un llamado a todos los venezolanos dentro y fuera del pais a “estar listos” para un momento decisivo en la historia nacional. Durante una entrevista con los influencers venezolanos Kilometro y Jesus Gonzalez, la dirigente afirmo que el pais atraviesa una etapa crucial que marcara el rumbo de la transicion hacia la libertad.

“Estoy trabajando mas que nunca en mi vida, porque tenemos que estar todos listos. A cada venezolano le pido estar activo, informado, preparado y no dejarse desmoralizar”, dijo Machado en la conversacion difundida en redes sociales.

“Todos los factores se han alineado hacia la libertad”

Machado aseguro que la coyuntura actual responde al esfuerzo sostenido de millones de venezolanos.

“Hemos llegado a este punto gracias a la firmeza, la templanza y la conciencia de la urgencia, pero tambien a la serenidad y la paciencia estrategica”, subrayo.

La dirigente insistio en que la reconstruccion del pais debe sustentarse sobre la justicia como principio fundamental:

“Tenemos que asegurar que en Venezuela haya justicia. Esa es la palabra: justicia”.

Justicia sin revancha ni impunidad

Machado explico que la justicia debe ser independiente del Poder Ejecutivo y aplicarse conforme al comportamiento y la responsabilidad individual de cada actor involucrado en el proceso politico.

“Ni aceptamos revancha o venganza, ni aceptamos impunidad, porque los dos extremos traerian a Venezuela un dolor terrible”, advirtio.

Asimismo, vinculo el concepto de justicia con la igualdad de oportunidades, señalando que el futuro del pais debe garantizar equidad desde la infancia:

“Tenemos que asegurar que este pais le de la misma oportunidad para surgir al niño que nace en San Francisco del Guayo, donde no hay ni luz, que al que nace en el centro de Caracas”.

“Toda Venezuela se reencontrara”

La opositora cerro su intervencion con un mensaje de esperanza y unidad nacional:

“Toda Venezuela nos encontraremos para celebrar, darle gracias a Dios, abrazarnos y trabajar como nunca antes para que esta tierra de gracia sea de nuevo un hogar para todos los que regresen y no se vuelvan a ir nunca jamas”.

El llamado de Machado ocurre en un momento de alta tension politica en el pais, en medio de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, persecucion a opositores y creciente presion internacional sobre el regimen de Nicolas Maduro.