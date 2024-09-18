“Quiero que meta su cerebro y sus capacidades empresariales para que pronto podamos estar lanzando el primer minisatelite espacial de Venezuela”.

El dictador venezolano anuncio la creacion del primer minisatelite del pais y designo al empresario colombiano, exrecluso en Estados Unidos, como responsable del proyecto espacial.

Caracas, 31 de octubre de 2025. — El lider del regimen venezolano, Nicolas Maduro, anuncio que Venezuela construira y lanzara “pronto” su primer minisatelite, una iniciativa que estara bajo la direccion del empresario Alex Saab, actual ministro de Industria y exrecluso en Estados Unidos por cargos de conspiracion para lavado de dinero.

El anuncio fue realizado durante el Congreso Internacional Espacial, celebrado en Caracas y transmitido por el canal estatal Venezolana de Television (VTV). En su discurso, Maduro ordeno a Saab asumir el liderazgo del proyecto:

Saab liderara la nueva ambicion espacial del chavismo

Maduro indico que el minisatelite representa un paso en la “soberania tecnologica” del pais y aseguro que “ya se han aprobado todos los esfuerzos para buscar el primer minisatelite venezolano”. Aunque no se ofrecieron detalles tecnicos sobre el plan, el regimen califico la iniciativa como “una idea maravillosa” dentro de su agenda de innovacion.

El mandatario tambien insto a “acelerar el lanzamiento del nuevo satelite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro”, en colaboracion con China, asegurando que “hay que insistir y cumplir a prontitud”.

Congreso Espacial con aliados internacionales

El evento conto con la participacion de representantes de Brasil, China, Rusia y Francia, quienes abordaron los “avances y desafios” de la exploracion espacial. La ministra de Ciencia y Tecnologia, Gabriela Jimenez, destaco que el encuentro busca consolidar “una estrategia colectiva para promover el bienestar comun y el estudio pacifico del espacio”.

Jimenez aseguro que se compartieron “proyectos innovadores” y enfatizo que el espacio “no debe considerarse un territorio en disputa, sino un ambito de gobernanza global y ciencia abierta”.

Un lanzamiento en medio de tensiones con Estados Unidos

El anuncio del minisatelite ocurre en medio de la tension geopolitica con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe para combatir el narcotrafico. El regimen chavista lo califica como una “amenaza militar” directa.

Alex Saab, cercano colaborador de Maduro, fue arrestado en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos, donde enfrento acusaciones por lavado de dinero. Tras un acuerdo judicial, fue liberado y regreso a Venezuela, donde ha sido reintegrado al circulo mas intimo del poder y ahora lidera uno de los proyectos tecnologicos mas ambiciosos del chavismo.