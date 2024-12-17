En la progresiva Bogotá-Región, Acodrés cuenta con afiliados de todos los territorios y expresiones del mundo gastronómico, incluyendo restaurantes de hoteles como Scala del Hotel de la Ópera, empresas de comidas rápidas como El Carnal, referentes de comidas casuales como Crepes & Waffles, y establecimientos de alta cocina como Seratta. Asimismo, la línea de cafés, pastelerías, reposterías e indulgencias abarca desde unidades de negocio individuales hasta cadenas consolidadas con múltiples puntos de venta. Todos ellos representan un denominador común: la identidad y evolución de la gastronomía colombiana en diálogo con tendencias globales.

Acodrés Bogotá Región invita a los empresarios gastronómicos a sumarse al liderazgo estratégico para la estabilidad y crecimiento del sector HORECA

· El gremio continúa trabajando en el mejoramiento y crecimiento del sector, e invita a los empresarios restauranteros de todas las categorías a sumarse a la asociación, que articula a todos los actores de la cadena gastronómica.

Bogotá, octubre de 2025 – Acodrés Bogotá Región, una organización con 67 años de trayectoria, extiende una invitación a empresarios y emprendedores del sector HORECA (restaurantes de Hoteles, restaurantes en todas sus categorías, cafés, panaderías pastelerías e indulgencias) a unirse a su red. El gremio ofrece un ecosistema integral de conocimiento, herramientas y relaciones estratégicas, diseñado para acelerar la evolución y consolidación en el dinámico mercado gastronómico.

En un entorno donde la volatilidad es una constante, Acodrés Bogotá Región se posiciona como un pilar de estabilidad y respaldo, ofreciendo una visión a largo plazo a quienes apuestan por la gastronomía. Ser parte del gremio significa beneficiarse de:

? Conocimiento y formación especializada: Acceso a cifras actualizadas del sector, estándares de la industria y apoyo experto en gestión administrativa, tributación y operación de restaurantes, elementos cruciales para una toma de decisiones informada.

? Red estratégica de proveedores y socios: Facilitación de alianzas que promueven economías de escala, optimización de costos y el desarrollo de estrategias conjuntas que fortalecen tanto a empresarios como a proveedores.

? Representación gremial efectiva: Defensa y promoción activa de los intereses del sector ante entidades distritales y estatales, con participación directa en proyectos de ley, programas de apoyo e iniciativas de desarrollo económico que impactan positivamente la industria.

? Proyección al futuro: Con el objetivo de consolidarse para 2026 como el principal aliado para el emprendimiento gastronómico en Colombia, Acodrés ofrece acompañamiento práctico para la creación, crecimiento y sostenibilidad de negocios sólidos.

Al frente de esta iniciativa se encuentra Liliana Montaño, ingeniera de alimentos con más de 38 años de experiencia en el sector HORECA. Su liderazgo y trayectoria, que incluye la dirección de estrategias para reconocidas compañías como Archie’s, Domino’s Pizza y Kokoriko, se enfoca en la creación de programas que aportan información clave para la optimización de recursos, el talento humano y la rentabilidad empresarial.

Como presidenta y directora ejecutiva de Acodrés Bogotá Región, Montaño lidera la articulación con profesionales de la gastronomía, proveedores estratégicos y entidades gubernamentales, impulsando misiones gastronómicas nacionales e internacionales que enriquecen al sector con experiencias exitosas y aprendizajes globales. Su compromiso es traducir este conocimiento en herramientas prácticas para el fortalecimiento de la industria a nivel regional.

La Junta Directiva de Acodrés Bogotá-Región, bajo el liderazgo de Liliana Montaño, impulsa la articulación del sector gastronómico tanto a nivel nacional como internacional. Con la visión de una empresaria y CEO de compañías del sector HORECA, Montaño proyecta la experiencia gremial hacia nuevos escenarios de crecimiento, consolidando a la asociación como un referente de estabilidad, respaldo y proyección.

En la progresiva Bogotá-Región, Acodrés cuenta con afiliados de todos los territorios y expresiones del mundo gastronómico, incluyendo restaurantes de hoteles como Scala del Hotel de la Ópera, empresas de comidas rápidas como El Carnal, referentes de comidas casuales como Crepes & Waffles, y establecimientos de alta cocina como Seratta. Asimismo, la línea de cafés, pastelerías, reposterías e indulgencias abarca desde unidades de negocio individuales hasta cadenas consolidadas con múltiples puntos de venta. Todos ellos representan un denominador común: la identidad y evolución de la gastronomía colombiana en diálogo con tendencias globales.

Este tejido de afiliados reafirma que Acodrés Bogotá-Región es hoy el socio estratégico que traduce el conocimiento en herramientas, la representación en resultados y los desafíos en oportunidades de crecimiento sostenible para toda la industria gastronómica.

Publiciada por: Sean Levy Garcia Crespo