**De acuerdo con CNN**, el Departamento de Justicia habría emitido un dictamen legal que autoriza el uso de fuerza letal contra una “lista secreta” de cárteles y narcotraficantes presuntamente vinculados con el régimen venezolano. Según fuentes internas, la administración Trump considera que estos grupos representan una “amenaza inminente” para la seguridad de los estadounidenses, lo que podría justificar ataques directos en aguas internacionales o territorio extranjero.

Washington D. C., 1 de febrero de 2025 – La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump ordenó el cese inmediato de todas las comunicaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, poniendo fin a un proceso de acercamiento que había sido conducido discretamente por el enviado especial Richard Grenell. La medida marca un giro drástico en la estrategia de Washington hacia Caracas y abre la puerta a una nueva etapa de tensión militar en el Caribe.

**Según The New York Times**, la decisión de Trump fue comunicada directamente a Grenell durante una reunión con el alto mando militar estadounidense. El mandatario ordenó detener las conversaciones iniciadas meses atrás con altos funcionarios del chavismo y canceló cualquier intento de diálogo bilateral. El gesto cierra un breve canal diplomático que buscaba negociar mecanismos humanitarios y de control del narcotráfico.

**El Nacional** reseña que la Casa Blanca mantiene una “fase dos” de operaciones militares en el Caribe, aunque evita ofrecer detalles. La portavoz Karoline Leavitt reiteró que el gobierno de Maduro es “ilegítimo” y que las medidas adoptadas buscan frenar el flujo de drogas desde Venezuela.

**EFE** reporta que los ataques recientes contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico se ejecutaron con tecnología canadiense, lo que evidencia cooperación internacional en las operaciones navales estadounidenses.

**Efecto Cocuyo** añade que Maduro enfrenta dificultades para restablecer el diálogo. Los analistas Carmen Beatriz Fernández y Raniero Cassoni coinciden en que Washington perdió la confianza en los procesos diplomáticos venezolanos, considerando que Caracas usó los espacios de negociación para ganar tiempo político.

**El País** y **Tal Cual** destacan el despliegue interno de la Milicia Bolivariana en ejercicios de entrenamiento con “fuego real”, mientras Maduro apela al discurso de defensa nacional. Sin embargo, expertos advierten que gran parte del despliegue tiene más un valor simbólico que operativo, y que el verdadero riesgo radica en la proliferación de armas fuera del control estatal.

* **Fin del canal diplomático:** La cancelación del diálogo elimina el único puente formal de comunicación entre Washington y Caracas, dejando el escenario abierto a decisiones unilaterales y acciones militares preventivas.

* **Escalada controlada:** El marco jurídico elaborado por el Departamento de Justicia otorga a Trump una justificación legal para emplear fuerza militar contra objetivos vinculados al narcotráfico, sin aprobación del Congreso.

* **Aislamiento de Maduro:** Venezuela responde con ejercicios militares y una campaña de propaganda que busca proyectar fuerza ante posibles ataques, pero el régimen enfrenta fracturas internas y una crisis de credibilidad.

* **Tensión hemisférica:** La posibilidad de operaciones armadas en el Caribe eleva el riesgo de errores tácticos o incidentes con países vecinos, especialmente ante la creciente presencia naval estadounidense.

### Posibles escenarios futuros

| Escenario | Detalles |

| ————————————- | ———————————————————————————————————————————– |

| **Escalada militar progresiva** | Nuevos ataques a embarcaciones o posiciones logísticas vinculadas al narcotráfico venezolano, con mayor coordinación internacional. |

| **Reacción diplomática regional** | Países del Caribe y Sudamérica podrían buscar mediar para evitar un enfrentamiento directo. |

| **Uso político interno en Venezuela** | Maduro podría emplear el conflicto como argumento de cohesión interna y persecución a la disidencia. |

| **Judicialización internacional** | Caracas podría llevar el caso ante la ONU o la Corte Internacional de Justicia, alegando violación de soberanía. |

| **Incremento de sanciones** | Estados Unidos y aliados podrían reforzar sanciones financieras y de movilidad contra funcionarios venezolanos. |