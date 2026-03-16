La Embajada de EE.UU. en Venezuela iza la bandera de su país por primera vez en siete años

Caracas (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela izó este sábado la bandera de su país por primera vez en siete años, luego de que ambas naciones acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

La bandera estadounidense ondea en lo alto del asta dentro de las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una urbanización de Caracas.

La encargada de Negocios de EE.UU. en el país caribeño, Laura Dogu, señaló en redes sociales que la bandera estadounidense se izó por última vez en la embajada el 14 de marzo de 2019.

Fotografía de la bandera de Estados Unidos izada en la sede diplomática, este 14 de marzo de 2026, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

«Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada», dijo.

La diplomática aseguró que ha comenzado «una nueva era para las relaciones» entre los dos países.

Los lazos se van estrechando

«Seguimos con Venezuela», agregó Dogu, quien llegó a Caracas a finales de enero con la misión de reabrir la misión en suelo venezolano, mientras que el Gobierno de Delcy Rodríguez nombró, pocos días después, al excanciller Félix Plasencia como representante diplomático ante EE.UU.

Posteriormente, la legación estadounidense compartió un video con imágenes de la izada, la cual, según Dogu, simboliza «todo lo que le espera a los pueblos de Venezuela y de los Estados Unidos».

«La bandera de los Estados Unidos representa la posibilidad, la esperanza y la libertad, representa el sacrificio, la lucha y la superación de desafíos insuperables», añadió en el vídeo.

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela «restablecer relaciones diplomáticas y consulares», un paso que facilitará los «esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política» en la nación suramericana.

La bandera venezolana también ondeará en la embajada

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que «muy pronto» el país izará su bandera en la embajada en Estados Unidos, como lo hizo este sábado la legación de la nación norteamericana en Caracas.

«Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor, de Venezuela, en los Estados Unidos, en nuestra embajada», dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

Funcionarios de EE.UU. visitan Venezuela

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes de marzo del secretario de Interior, Doug Burgum.

El pasado febrero, el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, también visitó Venezuela, donde se reunió con autoridades del Gobierno de Rodríguez, con el que acordó trabajar juntos en temas como la migración y la lucha contra el narcotráfico.

Los lazos diplomáticos permanecían rotos después de que a principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, Washington reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, a lo que Nicolás Maduro respondió rompiendo relaciones.

A Maduro lo capturaron fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, durante una serie de ataques en territorio venezolano.