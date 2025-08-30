? Fortalecer los programas de educación sobre salud visual y diabetes desde la infancia.

Salud visual en Ecuador: innovación y colaboración para transformar realidades En Ecuador, 20 personas al día son diagnosticadas con algún tipo de ceguera prevenible. La inversión en salud visual podría revertir las estimaciones de ceguera prevenible a nivel mundial, la cual se estima que podría afectar a más de 1.100 millones de personas para 2030, de acuerdo con el Instituto WiFor. En este contexto, las futuras innovaciones y avances científicos en diagnóstico y tratamiento se convierten en un eje fundamental para cambiar esta realidad. ¿Cuál es el panorama en Ecuador?

? En Ecuador, las enfermedades oftalmológicas, muchas vinculadas al envejecimiento, la diabetes y otras condiciones crónicas, afectan a miles de personas, comprometiendo no solo su calidad de vida, sino también su capacidad de trabajar, estudiar y participar plenamente en la sociedad. Según el Dr. Esteban Ortiz, médico salubrista y divulgador científico, más de 7.200 personas acudieron a consultorios por pérdida visual asociada a diabetes, y actualmente 20 personas al día son diagnosticadas con algún tipo de ceguera prevenible.

? Según el estudio STEPS 2018 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) y el análisis de Lucio, Terán y Luque (2023), más de 60.000 personas viven con discapacidad visual severa en Ecuador y uno de los factores más críticos asociados a la pérdida visual es la diabetes mellitus tipo 2, que afecta al 7,1% de la población ecuatoriana. Entre ellos, el 34,6% desarrolla retinopatía diabética, una condición que puede llevar a la ceguera.

? Según la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología (2023), la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) afecta al 13% de los adultos mayores de 65 años. De ellos, el 90% presenta la forma seca de la enfermedad, que deteriora progresivamente la visión central. Este tipo de patologías degenerativas, al igual que el glaucoma o la retinopatía diabética, son responsables de miles de casos de ceguera que podrían haberse prevenido.

? El edema macular diabético (EMD), complicación frecuente de la retinopatía diabética, se ha convertido en una de las principales causas de ceguera en personas en edad productiva, lo que multiplica su impacto económico y social en el país (Lucio R, Terán JA, Luque P. Economic burden of avoidable blindness due to diabetic macular edema in Ecuador, 2023). ¿Por qué la innovación es vital? ? Los avances científicos en salud visual no solo representan acceso a diagnósticos oportunos y nuevos tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes; también evitan las pérdidas de productividad generadas por las enfermedades visuales y reducen los costos.

? Según un estudio del Instituto WifOR realizado en 10 países, la carga socioeconómica total del EMD (Edema Macular Diabético) y la nAMD (Degeneración Macular Neovascular) fue de aproximadamente USD 356 mil millones entre 2017 y 2023. Esta cifra podría acumularse hasta los USD 715 mil millones en el período 2024-2032. ? Solo en 2023, el impacto económico de estas patologías visuales alcanzó los USD 60 mil millones y se espera que aumente un 64% para 2032, superando los USD 98 mil millones. En los próximos cinco años, se prevé un incremento superior al 30%, con consecuencias significativas para los sistemas de salud y las economías de la región

. ? En Ecuador, el Sistema Nacional de Salud (SNS) destina aproximadamente USD 259,7 millones anuales al tratamiento de la ceguera causada por retinopatía diabética (RD) y edema macular diabético (EMD) (Lucio R, Terán JA, Luque P. Economic burden of avoidable blindness due to diabetic macular edema in Ecuador, 2023). ? De ese costo, 92,4% corresponde a pérdida de productividad, lo que refleja que el mayor impacto no está en el gasto médico directo, sino en el tiempo de pacientes y cuidadores, la pérdida laboral y las transferencias estatales (Lucio R, Terán JA, Luque P. Economic burden of avoidable blindness due to diabetic macular edema in Ecuador, 2023).

? La implementación de medidas de prevención por parte del Estado significaría una inversión de USD 108,5 millones anuales. De este modo, el ahorro estimado sería de USD 151,2 millones anuales (Lucio R, Terán JA, Luque P. Economic burden of avoidable blindness due to diabetic macular edema in Ecuador, 2023).

? La estructura del gasto en prevención es igualmente reveladora: el 73,8% se destina a promoción y educación en salud, mientras que solo el 26,2% corresponde a tratamiento médico directo. Esto confirma que la prevención no solo es más costo-efectiva, sino que se apoya en medidas educativas y de concientización.

? La prevención por persona tiene un costo anual de USD 1.809, mientras que mantener a una persona con ceguera asciende a USD 57.570 al año (Lucio R, Terán JA, Luque P. Economic burden of avoidable blindness due to diabetic macular edema in Ecuador, 2023).

? Traducido a términos macroeconómicos: invertir en prevención equivale al 28% del PIB per cápita, mientras que sostener a una persona que ha quedado ciega por EMD equivale al 900% del PIB per cápita anual. ¿Qué acciones se han implementado? En Ecuador, se han llevado a cabo estrategias para fomentar el diálogo y acciones concretas, como el I Foro Nacional sobre Salud Visual y Ceguera Evitable, donde se compartieron datos contundentes: ? Existe poca cantidad de profesionales en oftalmología para la cantidad de habitantes, según Liana Camargo, Oftalmóloga de Roche Latam. ? Existen aproximadamente 540 millones de pacientes diabéticos en el mundo (Fuente: Roche Ecuador).

? La incidencia en el país de la retinopatía diabética es del 5,5%, lo que se traduce en 180.000 personas con esta enfermedad visual en específico, y se estima que 4.500 personas perdieron la visión por esta causa. El 5,53% de personas no cuenta con un diagnóstico, según el Dr. Patricio Flor, médico especialista retinólogo.

? Según la OMS, más del 80% de los casos de ceguera son prevenibles, lo que evidencia una brecha crítica en diagnóstico, acceso y educación.

? El glaucoma, por su parte, según el portal Oftalmólogo al Día, es la segunda causa más común de ceguera en América Latina. En Ecuador, se estima que entre el 3% y el 4% de la población lo padece. Hasta el 96% de los casos no se detectan a tiempo, lo que retrasa el tratamiento y agrava el pronóstico. ¿Cuál es el compromiso de Roche? “Tenemos un compromiso fuerte con el país. Traemos la ciencia, la experiencia, la innovación y los datos que permiten avanzar. Pero la innovación solo tiene impacto si llega a quienes más la necesitan. Innovar es prevenir, es generar soluciones eficientes, es transformar realidades. Es momento de que todos los sectores —academia, profesionales de la salud, pacientes, asociaciones, gobierno y empresas privadas— trabajemos juntos para que la salud visual sea un derecho y no un privilegio”, explica Oana Matei, Gerente General de Roche Pharma Ecuador. Propuestas para avanzar Es indispensable fomentar la conciencia y dar el paso definitivo a la acción en base a una perspectiva integral que incluya:

? Establecer mesas técnicas multisectoriales que se realicen periódicamente.

? Crear una plataforma única para pacientes oftalmológicos.

? Fortalecer los programas de educación sobre salud visual y diabetes desde la infancia.

? Invertir en tecnologías de diagnóstico y terapias innovadoras.

? Impulsar políticas públicas sostenibles que garanticen acceso equitativo a la atención visual. Mirando hacia adelante En un país donde los desafíos del sistema de salud son múltiples, apostar por la innovación en oftalmología significa apostar por una población más saludable, productiva y autónoma. La evidencia económica es clara: cada paciente ciego cuesta USD 33.519 más por año que invertir en prevenir su discapacidad, y la mayor parte de la carga económica proviene de la pérdida de productividad y no de los costos médicos directos (Lucio R, Terán JA, Luque P. Economic burden of avoidable blindness due to diabetic macular edema in Ecuador, 2023). Invertir en políticas públicas de detección temprana y tratamiento del EMD no solo es prudente, sino costo-efectivo y socialmente beneficioso. En Roche reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al país con ciencia, experiencia y colaboración para que la salud visual sea una prioridad nacional y un derecho garantizado para cada persona.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez