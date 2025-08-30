Un empresario de Dallas puso en marcha la feria de Texas reuniendo gente para vender ganado, conocer los últimos avances en maquinaria agrícola y escuchar a ponentes destacados, como Booker T. Washington.

Ferias estatales: Todo es más grande en Texas<br />

Por SHAREAMERICA / EntornoInteligente.com

Elvis Presley tocando la guitarra y cantando (Foto cedida por la feria estatal de Texas)

Elvis Presley actuando en 1956 en el estadio “Cotton Bowl” en el recinto de la feria de Texas. (Foto cedida por la feria estatal de Texas)

No hay nada más típico del verano estadounidense que visitar una feria estatal. Desde concursos de repostería hasta actuaciones musicales repletas de estrellas, las ferias tienen algo para todos los gustos.

La más grande de Estados Unidos es la feria estatal de Texas, lo cual es lógico, ya que, como se suele decir, todo es más grande en Texas.

Un empresario de Dallas puso en marcha la feria de Texas reuniendo gente para vender ganado, conocer los últimos avances en maquinaria agrícola y escuchar a ponentes destacados, como Booker T. Washington.

La feria se amplió dos décadas más tarde, cuando la ciudad de Dallas compró el recinto ferial y añadió elementos que ayudarían a atraer a un millón de visitantes en 1916.

En 1930, el recinto ferial añadió un estadio con capacidad para 45.000 espectadores, que acabaría llamándose estadio “Cotton Bowl” y duplicaría esa capacidad.

Tras una pausa durante la Segunda Guerra Mundial, la feria reabrió sus puertas con una exposición ganadera internacional, aprovechando la larga tradición ganadera de Texas. “Big Tex”, un vaquero animatrónico de 16 metros (55 pies) de altura que se estrenó en 1952, es hoy en día conocido como la mascota no oficial de la feria.

En 1956, el estadio “Cotton Bowl” atrajo a artistas musicales de primer nivel, como Elvis Presley, que en aquel momento batió el récord de asistencia a un concierto en el estado.

Algunas innovaciones notables se estrenaron en la feria de Texas. Pocos años después de la invención de la máquina de rayos X en 1895, se exhibió aquí. Las demostraciones culinarias de principios del siglo XX presentaban prototipos de ollas de cocción lenta y refrigeradores recién inventados. También se elaboraron aquí por primera vez alimentos populares, aunque no especialmente saludables, como los “funnel cakes”, las tartas hechas con “Fritos” y los perritos calientes envueltos en masa de maíz “corn dogs”.

Hoy en día, la feria sigue celebrando la cultura ganadera de Texas. La carne de vacuno es uno de los productos agrícolas más exportados del estado, y entre los eventos anuales se incluyen rodeos y exhibiciones de novillos. Las competiciones evalúan el éxito de los lugareños en la cría de animales de granja, el montaje de maquinaria agrícola e incluso la exhibición de habilidades de tiro con arco.

“La feria estatal de Texas captura un espíritu y una experiencia únicos de Estados Unidos, y claramente tejanos, que reúnen la tradición, la innovación y el orgullo de la comunidad”, dice Karissa Condoianis, que trabaja para la feria de Texas.

Vea nuestra historia digital para conocer otras ferias estatales (en inglés).

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez